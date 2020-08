Marvel - nowa rękawica Thanosa potężniejsza niż ta Nieskończoności i ma związek z [SPOILER]?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/cbr.com

Dwa dni temu informowaliśmy Was, że Thor po rozprawieniu się z Czarną Zimą i jej heroldem, Galactusem, ujrzał przerażającą wizję przyszłości: pojawił się w niej Thanos niosący uzbrojony w Kamienie Nieskończoności Mjolnir i trzymający w drugiej ręce tajemniczą, czarną rękawicę (Szalony Tytan przewodził w dodatku armii zombie złożonej z najsłynniejszych herosów Domu Pomysłów). Artefakt ten już teraz rozpala wyobraźnię wielu fanów Marvela; choć nie znamy na razie jego genezy, w sieci pojawiają się spekulacje na temat pochodzenia przedmiotu.

Komentatorzy najczęściej skłaniają się ku przypuszczeniu, że - biorąc pod uwagę kosmiczne podłoże wizji boga burzy i piorunów - rękawica ma związek z bogiem symbiontów, Knullem. Choć to stosunkowo młoda postać, wprowadzona w komiksach ledwie 2 lata temu, odciska ona coraz większe piętno na uniwersum. Wiemy, że zrodziła się tuż po powstaniu wszechświata; później Knull sam powołał do istnienia symbionty, będąc przez nie ostatecznie uwięzionym na planecie Klyntar. W serii Absolute Carnage pokazano jednak, że złoczyńca zdołał wyswobodzić się z niewoli i wyruszył w kierunku naszej planety. Atak na Ziemię ma być podstawą nadchodzącego wydarzenia King is Black.

Z zapowiedzi eventu wynika, że Knull również założy na siebie czarną rękawicę - ujawniono jedynie, że ta ma być niezwykle potężną bronią. Spekuluje się więc, że powstały z martwych Thanos w nieznany na razie sposób wejdzie w jej posiadanie.

Pojawiają się też głosy, że artefakt jest powiązany z Czarną Zimą, właśnie pokonaną przez Thora. Ta tajemnicza siła spoza uniwersum obracała całe rzeczywistości w perzynę; uruchamiane przez nią kosmiczne burze zniszczyły choćby macierzysty świat Galactusa wtedy, gdy był on jeszcze człowiekiem. Zwraca się uwagę, że Czarna Zima nie musiała zostać pokonana raz na zawsze; wizja Thora była możliwa dzięki czarnemu płatkowi śniegu, który opadał już po wydawałoby się definitywnym unicestwieniu kosmicznej siły.

Niektórzy fani Marvela dostrzegają znacznie prostsze wytłumaczenie genezy Rękawicy: ma ona służyć wyłącznie do kontrolowania wspomnianej wyżej armii zombie, a Szalony Tytan stworzy ją tuż po swoim powrocie do żywych.