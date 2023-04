Czy filmy Marvela są coraz gorsze? Dane mówią same za siebie

fot. Marvel/MovieWeb

Wiele osób twierdzi, że Kinowe Uniwersum Marvela skończyło się po filmie Avengers: Endgame. Niektóre nowe tytuły, takie jak Mecenas She-Hulk czy Ant-Man i Osa: Kwantomania, zdobyły dużo negatywnych recenzji. Fani narzekają między innymi na to, że dla producentów ważna jest ilość, a nie jakość produkcji. Do tego niektórzy superbohaterowie cierpią na tym, że zamiast zmierzyć się najpierw z lokalnym niebezpieczeństwem, od początku muszą być ściśle powiązani z resztą uniwersum.

Jednak pytanie brzmi: czy filmy Marvela naprawdę stają się coraz gorsze? Odpowiedzi możemy znaleźć w nowym raporcie opublikowanym przez The Direct. Zawiera on dane z trzech najważniejszych serwisów internetowych, na których widzowie i krytycy mogą recenzować filmy i seriale: Rotten Tomatoes, Metacritic i CinemaScore. Wyniki możecie zobaczyć poniżej.

Niemal każdy z nowych filmów w trakcie kampanii promocyjnej zostaje w ten czy inny sposób porównany do produkcji Avengers: Koniec gry – rzecz w tym, że z jednej strony analogie te wydają się całkowicie nieuzasadnione, z drugiej samo Endgame podniosło oczekiwania fanów do tego stopnia, iż żadna odsłona MCU – zwłaszcza te poświęcone samodzielnym bohaterom – nie jest w stanie im sprostać. Na tym polu Marvel Studios może padać ofiarą bądź co bądź nakręcanego przez same siebie „hajpu”.

Czy filmy Marvela są coraz gorsze? Dane z Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes pokazuje procent pozytywnych recenzji. Filmy, które warto zobaczyć, są określane jako "świeże", za to te poniżej 60% są uznawane za "zgniłe". Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia oceny profesjonalnych recenzentów na Rotten Tomatoes.

Tylko trzy z dwunastu filmów z 1. i 2. fazy MCU zostały ocenione przez krytyków poniżej 75%. Najwięcej pozytywnych recenzji miała 3. faza MCU. Nawet najgorzej przyjęta Kapitan Marvel zdobyła wynik 79%.

Dopiero w 4. fazie MCU pojawił się pierwszy "zgniły" film Marvela – Eternals zdobyło zaledwie 47% pozytywnych recenzji. Tylko trzy filmy zostały uznane za "świeże", czyli Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Spider-Man: No Way Home i Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Jednak warto odnotować, że Shang-Chi i nowy Pajączek zdobyły ponad 90% procent pozytywnych recenzji, co udało się zaledwie 12 filmom Marvela. Z kolei w 5. fazie MCU pojawi się drugi "zgniły" film Marvela, czyli Ant-Man i Osa Kwantomania, z wynikiem 47% pozytywnych recenzji. To wyjątkowo słaby wstęp do Sagi Multiwersum.

Rotten Tomatoes Critic Score/The Direct

Kolejna tabela przedstawia oceny widzów na Rotten Tomatoes. Użytkownicy oceniają filmy w skali od 0 do 5. Progiem pozytywnego wyniku jest ocena 3.5.

Największym zaskoczeniem może być fakt, że według tej tabeli 4. faza MCU ma najlepsze oceny.

Rotten Tomatoes Audience Score

Czy filmy Marvela są coraz gorsze? Dane z Metacritic

"Metascore" na Metacritic oblicza średnią z recenzji krytyków. W skali od zera do stu wszystko powyżej 60% dostaje zieloną etykietkę, a filmy powyżej 81% są uznawane za takie, które koniecznie trzeba obejrzeć.

Poniższa tabela pokazuje oceny krytyków na Metacritic. W 2. fazie MCU aż trzy filmy spadły poniżej 60%: Iron Man 2, Thor i Thor: Mroczny świat. W 3. fazie MCU wszystkie produkcje dostały zieloną etykietkę, a oceny wahały się pomiędzy 65% a 73%.

W 4. fazie MCU – podobnie jak na Rotten Tomatoes – pojawiła się pierwsza wyjątkowo niska ocena krytyków. Eternals zdobyło zaledwie 52%. A w 5. fazie MCU film Ant-Man i Osa: Kwantomania uzyskał wynik 48%. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że żaden film w 4. fazie MCU nie przekroczył 75% na Metacritic.

Metacritic Critic Score/The Direct

Poniżej dla porównania znajdziecie tabelę z ocenami widzów na Metacritic.

Metacritic Audience Score/The Direct

Czy filmy Marvela są coraz gorsze? Dane z CinemaScore

CinemaScore działa trochę inaczej niż dwa poprzednie serwisy. W kluczowych rejonach Stanów Zjednoczonych i Kanady widzowie wypełniają ankietę bezpośrednio po seansie w pierwszy weekend. Ma to pokazać, jak czuli się fani zaraz po obejrzeniu filmu. Produkcje dostają oceny od A+ do F, jednak The Direct dla uproszczenia zmieniło je na wyniki procentowe:

A+ = 95% | A = 93% | A- = 90% | B+ = 87% | B = 85% | B- = 83%.

Żaden film Marvela na CinemaScore nie spadł poniżej B-. Co ciekawe, pierwsze B- dostało Eternals. Później ten wynik uzyskała produkcja Ant-Man i Osa: Kwantomania.

Cinema Score/The Direct

Czy filmy Marvela są coraz gorsze? Podsumowanie wyników

Poniżej znajdziecie podsumowanie wyników.