Czy Gwyneth Paltrow wróci do MCU? „Mogę zagrać w kolejnym filmie Marvela”

Nie widzieliśmy Pepper Potts od finału Avengers: Koniec gry. Pojawiły się jednak plotki, że Gwyneth Paltrow może wrócić w jednym z nowych filmów Marvela. Teraz sama aktorka zdaje się to sugerować.

Gwyneth Paltrow pojawiła się niedawno na wydarzeniu Family Weekend organizowanym przez Uniwersytet Browna w Providence. Była jednym z głównych prelegentów. Według studenckiej gazety The Brown Daily Herald podczas sesji Q&A z aktorką padł temat jej nowych projektów.

Co ciekawe, podczas części Q&A „wspomniała o przyszłych projektach”. „Mogę zagrać w kolejnym filmie Marvela” powiedziała Gwyneth Paltrow według gazety – donosi portal CBM.

Czy Gwyneth Paltrow wróci do MCU?

„Mogę” to co prawda bardzo luźne słowo. Nie zmienia to jednak faktu, że aktorka raczej by o tym nie wspominała, gdyby żadna możliwość nie pojawiła się na horyzoncie. Cała plejada gwiazd powraca w nadchodzących Avengersach, na czele z Robertem Downeyem Jr. jako Doktorem Doomem, więc czemu Pepper Potts nie miałaby być wśród nich? Postać była w końcu partnerką Tony'ego Starka, a zobaczenie twarzy ukochanego na obliczu złoczyńcy może być bardzo emocjonalną sceną.

W dodatku należy pamiętać, że do tej pory Gwyneth Paltrow nie wyrażała chęci powrotem do MCU. Przyznała, że nie widziała Avengers: Koniec gry i powoli gubi się w tym, kto jest kim w uniwersum. Uważa też, że z czasem te filmy straciły oryginalność i świeżość, którą miały na samym początku. Więc fakt, że sama wspomniała o Marvelu w tym kontekście, sugeruje, że coś jest na rzeczy.

Podsumowując, sama Gwyneth Paltrow potwierdziła, że może zagrać w kolejnym filmie Marvela, czyli wrócić do MCU. Kluczowe jest jednak słowo „może” – bo nic konkretnego nie obiecuje.

Avengers: Doomsday - obsada. Potwierdzone postacie

