Czy Gwyneth Paltrow wróci do MCU? „Mogę zagrać w kolejnym filmie Marvela”
Nie widzieliśmy Pepper Potts od finału Avengers: Koniec gry. Pojawiły się jednak plotki, że Gwyneth Paltrow może wrócić w jednym z nowych filmów Marvela. Teraz sama aktorka zdaje się sama to sugerować.
Nie widzieliśmy Pepper Potts od finału Avengers: Koniec gry. Pojawiły się jednak plotki, że Gwyneth Paltrow może wrócić w jednym z nowych filmów Marvela. Teraz sama aktorka zdaje się to sugerować.
Gwyneth Paltrow pojawiła się niedawno na wydarzeniu Family Weekend organizowanym przez Uniwersytet Browna w Providence. Była jednym z głównych prelegentów. Według studenckiej gazety The Brown Daily Herald podczas sesji Q&A z aktorką padł temat jej nowych projektów.
Czy Gwyneth Paltrow wróci do MCU?
„Mogę” to co prawda bardzo luźne słowo. Nie zmienia to jednak faktu, że aktorka raczej by o tym nie wspominała, gdyby żadna możliwość nie pojawiła się na horyzoncie. Cała plejada gwiazd powraca w nadchodzących Avengersach, na czele z Robertem Downeyem Jr. jako Doktorem Doomem, więc czemu Pepper Potts nie miałaby być wśród nich? Postać była w końcu partnerką Tony'ego Starka, a zobaczenie twarzy ukochanego na obliczu złoczyńcy może być bardzo emocjonalną sceną.
W dodatku należy pamiętać, że do tej pory Gwyneth Paltrow nie wyrażała chęci powrotem do MCU. Przyznała, że nie widziała Avengers: Koniec gry i powoli gubi się w tym, kto jest kim w uniwersum. Uważa też, że z czasem te filmy straciły oryginalność i świeżość, którą miały na samym początku. Więc fakt, że sama wspomniała o Marvelu w tym kontekście, sugeruje, że coś jest na rzeczy.
Podsumowując, sama Gwyneth Paltrow potwierdziła, że może zagrać w kolejnym filmie Marvela, czyli wrócić do MCU. Kluczowe jest jednak słowo „może” – bo nic konkretnego nie obiecuje.
Avengers: Doomsday - obsada. Potwierdzone postacie
Poniżej możecie za to zobaczyć, kto na pewno pojawi się w kolejnych Avengersach.
Źródło: https://comicbookmovie.com/
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1939, kończy 86 lat
ur. 1981, kończy 44 lat