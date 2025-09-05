Czy kontynuacja Buffy będzie przypominać oryginał? Ten trop na pewno się pojawi

Fot. Materiały prasowe

„Fandomy takie jak Buffy wciąż mają znaczenie, ponieważ nie chodzi tylko o serial, ale o społeczność, która wokół niego wyrosła” — powiedziała Sarah Michelle Gellar w rozmowie z IGN. Trudno się z nią nie zgodzić. Oryginalny serial był emitowany od 1997 do 2003 roku i doczekał się aż siedmiu sezonów. Choć od finału minęły dobre 22 lata, to fandom wciąż jest żywy i aktywny.

Dla mnie sercem Buffy zawsze był trop found family – poczucie przynależności i bycia kochanym za to, kim się jest – i teraz jest to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. To właśnie sprawia, że ten nowy rozdział ma znaczenie, ponieważ nie jest to tylko powrót do przeszłości, ale oddanie hołdu pierwotnemu DNA serialu. Fakt, że ludzie wciąż kochają Buffy po tylu latach, jest niesamowicie wyjątkowy.

Co wiemy o kontynuacji Buffy: Postrach wampirów?

Sarah Michelle Gellar wcielała się w oryginalną pogromczynię wampirów. Teraz wróci na ekran jako Buffy i będzie szkolić swoją następczynię, którą zagra młoda Ryan Keira Armstrong. Chloé Zhao wyreżyseruje odcinek pilotażowy, który został zamówiony przez stację Hulu. Nora i Lilla Zuckerman są odpowiedzialne za scenariusz. Dolly Parton powraca jako producentka wykonawcza serialu.

Na razie nie wiemy nic o fabule. Pojawiły się jednak plotki, że wampiry przez cały ten czas kryły się pod ziemią, dlatego będą ubierać się i zachowywać tak, jakby wciąż były lata dwutysięczne. Gellar nie ukrywa również, że chciałaby powrotu wielu oryginalnych postaci. Na razie jednak żadne duże cameo nie zostało potwierdzone.

Pierwsze zdjęcia z kontynuacji Buffy

Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia z planu kontynuacji Buffy: