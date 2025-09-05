placeholder
Reklama
placeholder

Czy kontynuacja Buffy będzie przypominać oryginał? Ten trop na pewno się pojawi

Sarah Michelle Gellar obiecuje fanom, że kontynuacja hitu Buffy: Postrach wampirów zachowa ducha oryginału i skupi się na tropie found family, czyli odnalezieniu osób, które akceptują cię takim, jakim jesteś.
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  buffy: postrach wampirów 
Po lewej: Ryan Keira Armstrong w The Old Way, po prawej Sarah Michelle Gellar w Buffy: Postrach Wampirów Fot. Materiały prasowe
Reklama

„Fandomy takie jak Buffy wciąż mają znaczenie, ponieważ nie chodzi tylko o serial, ale o społeczność, która wokół niego wyrosła” — powiedziała Sarah Michelle Gellar w rozmowie z IGN. Trudno się z nią nie zgodzić. Oryginalny serial był emitowany od 1997 do 2003 roku i doczekał się aż siedmiu sezonów. Choć od finału minęły dobre 22 lata, to fandom wciąż jest żywy i aktywny. 

Dla mnie sercem Buffy zawsze był trop found family – poczucie przynależności i bycia kochanym za to, kim się jest – i teraz jest to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. To właśnie sprawia, że ten nowy rozdział ma znaczenie, ponieważ nie jest to tylko powrót do przeszłości, ale oddanie hołdu pierwotnemu DNA serialu. Fakt, że ludzie wciąż kochają Buffy po tylu latach, jest niesamowicie wyjątkowy.

Co wiemy o kontynuacji Buffy: Postrach wampirów?

Sarah Michelle Gellar wcielała się w oryginalną pogromczynię wampirów. Teraz wróci na ekran jako Buffy i będzie szkolić swoją następczynię, którą zagra młoda Ryan Keira Armstrong. Chloé Zhao wyreżyseruje odcinek pilotażowy, który został zamówiony przez stację Hulu. Nora i Lilla Zuckerman są odpowiedzialne za scenariusz. Dolly Parton powraca jako producentka wykonawcza serialu.

Na razie nie wiemy nic o fabule. Pojawiły się jednak plotki, że wampiry przez cały ten czas kryły się pod ziemią, dlatego będą ubierać się i zachowywać tak, jakby wciąż były lata dwutysięczne. Gellar nie ukrywa również, że chciałaby powrotu wielu oryginalnych postaci. Na razie jednak żadne duże cameo nie zostało potwierdzone. 

Pierwsze zdjęcia z kontynuacji Buffy

Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia z planu kontynuacji Buffy:

Buffy: Postrach wampirów - zdjęcia z planu rebootu

arrow-left
Buffy: Postrach wampirów - zdjęcia z planu rebootu
Źródło: fot. X (@nypost)
arrow-right

Źródło: Deadline

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  buffy: postrach wampirów 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2026
Untitled Buffy the Vampire Slayer Reboot Project Dramat

8,2

1997
Buffy: Postrach wampirów
Oglądaj TERAZ Buffy: Postrach wampirów Horror
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Peacemakera 2
-

Peacemaker to prequel do kontynuacji Supermana? Stephen King krytykuje filmy superbohaterskie

2 Tron: Ares
-

Tron: Ares - nowy zwiastun. Sieć atakuje Ziemię w widowiskowy sposób

3 47. Spider-Man: Homecoming
-

Spider-Man 4: Tom Holland wziął sprawy w swoje ręce. „Kręcimy te filmy dla fanów”

4 Monarch: Dziedzictwo potworów
-

The Madison wzmacnia obsadę. Kolejna gwiazda w spin-offie Yellowstone

5 Jan Holoubek
-

Co wiadomo o nowym filmie Jana Holoubka? Wojenny thriller noir ze skarbem w tle

6 K-popowe łowczynie demonów
-

K-popowe łowczynie demonów stały się hitem. Prezes Sony żałuje sprzedania praw Netflixowi?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e171

Moda na sukces

s12e09

Okrutni jajcarze

s08e15

Ekipa z New Jersey

s27e25

Big Brother (US)

s21e07

Misja Moda

s2025e174

Anderson Cooper 360

s28e08

The First 48

s2025e178

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
HELL is US

04

wrz

Gra

HELL is US
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Michael Keaton
Michael Keaton

ur. 1951, kończy 74 lat

Carice van Houten
Carice van Houten

ur. 1976, kończy 49 lat

Paddy Considine
Paddy Considine

ur. 1974, kończy 51 lat

Rose McGowan
Rose McGowan

ur. 1973, kończy 52 lat

Katerina Graham
Katerina Graham

ur. 1989, kończy 36 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV