Czy kontynuacja Buffy będzie przypominać oryginał? Ten trop na pewno się pojawi
Sarah Michelle Gellar obiecuje fanom, że kontynuacja hitu Buffy: Postrach wampirów zachowa ducha oryginału i skupi się na tropie found family, czyli odnalezieniu osób, które akceptują cię takim, jakim jesteś.
„Fandomy takie jak Buffy wciąż mają znaczenie, ponieważ nie chodzi tylko o serial, ale o społeczność, która wokół niego wyrosła” — powiedziała Sarah Michelle Gellar w rozmowie z IGN. Trudno się z nią nie zgodzić. Oryginalny serial był emitowany od 1997 do 2003 roku i doczekał się aż siedmiu sezonów. Choć od finału minęły dobre 22 lata, to fandom wciąż jest żywy i aktywny.
Co wiemy o kontynuacji Buffy: Postrach wampirów?
Sarah Michelle Gellar wcielała się w oryginalną pogromczynię wampirów. Teraz wróci na ekran jako Buffy i będzie szkolić swoją następczynię, którą zagra młoda Ryan Keira Armstrong. Chloé Zhao wyreżyseruje odcinek pilotażowy, który został zamówiony przez stację Hulu. Nora i Lilla Zuckerman są odpowiedzialne za scenariusz. Dolly Parton powraca jako producentka wykonawcza serialu.
Na razie nie wiemy nic o fabule. Pojawiły się jednak plotki, że wampiry przez cały ten czas kryły się pod ziemią, dlatego będą ubierać się i zachowywać tak, jakby wciąż były lata dwutysięczne. Gellar nie ukrywa również, że chciałaby powrotu wielu oryginalnych postaci. Na razie jednak żadne duże cameo nie zostało potwierdzone.
Pierwsze zdjęcia z kontynuacji Buffy
Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia z planu kontynuacji Buffy:
Źródło: Deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
03
wrz
Lodowy szlak: Zemsta
04
wrz
HELL is US
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1951, kończy 74 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1989, kończy 36 lat