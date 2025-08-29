Czy Pragmata to tak naprawdę nowy Mega Man? Producent odpowiada

fot. Capcom

Po ujawnieniu nowych materiałów prezentujących rozgrywkę z Pragmata, nadchodzącej gry od firmy Capcom, w sieci zaczęły pojawiać się teorie, że projekt ten w rzeczywistości jest nową odsłoną cyklu Mega Man. Fani dostrzegli bowiem podobieństwa pomiędzy towarzyszką głównego bohatera, Dianą, a tytułowym protagonistą słynnej serii. Wskazywano również na inne elementy, takie jak miejsce akcji czy wrogo nastawione maszyny zainfekowane tajemniczym wirusem.

Redakcja serwisu VGC postanowiła zapytać producenta Naoto Oyamę o to, czy fani mają w tym przypadku rację. Jego odpowiedź nie pozostawia żadnych wątpliwości.

Pragmata nie jest grą z serii Mega Man. To zupełnie nowy tytuł od Capcom. Byłem jednym z producentów przy Mega Man Battle Network Legacy Collection, więc cieszy mnie, że fani Mega Mana są również entuzjastycznie nastawieni do Pragmaty. Z mojego punktu widzenia to naprawdę miłe, że odbiór jest tak pozytywny - wyjaśnił Oyama.

Pragmata zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Premierę zaplanowano na przyszły rok.