Czy Pragmata to tak naprawdę nowy Mega Man? Producent odpowiada
Naoto Oyama, producent nadchodzącej gry Pragmata, postanowił odnieść się do fanowskich teorii dotyczących powiązań z serią Mega Man, które od jakiegoś czasu krążą po sieci.
Po ujawnieniu nowych materiałów prezentujących rozgrywkę z Pragmata, nadchodzącej gry od firmy Capcom, w sieci zaczęły pojawiać się teorie, że projekt ten w rzeczywistości jest nową odsłoną cyklu Mega Man. Fani dostrzegli bowiem podobieństwa pomiędzy towarzyszką głównego bohatera, Dianą, a tytułowym protagonistą słynnej serii. Wskazywano również na inne elementy, takie jak miejsce akcji czy wrogo nastawione maszyny zainfekowane tajemniczym wirusem.
Redakcja serwisu VGC postanowiła zapytać producenta Naoto Oyamę o to, czy fani mają w tym przypadku rację. Jego odpowiedź nie pozostawia żadnych wątpliwości.
Pragmata zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Premierę zaplanowano na przyszły rok.
Źródło: videogameschronicle.com
