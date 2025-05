Czy Scarlett Johansson wyreżyseruje film MCU? Czarna Wdowa może wrócić, ale za kamerę

Fot. Marvel Studios

Scarlett Johansson wyreżyserowała swój pierwszy w życiu film, zatytułowany Eleanor the Great, który dopiero co zadebiutował na Festiwalu Filmowym w Cannes. Prestiżowy portal Deadline miał okazję porozmawiać z gwiazdą na jego temat. W trakcie konwersacji padł jednak temat Marvela.

Czy Scarlett Johansson wyreżyseruje film MCU?

Scarlett Johansson niedawno ujawniła, że nie planuje powrotu do roli Czarnej Wdowy, w którą wciela się od 2010 roku w MCU. Deadline spytało jej jednak, czy rozważałaby wyreżyserowanie akcyjniaka lub właśnie filmu Marvela. Gwiazda odpowiedziała:

Myślę, że filmy, które lubię, a które są właśnie filmami akcji, mają w sobie również ludzki pierwiastek. Nawet produkowanie Czarnej Wdowy, bycie częścią ekipy filmowej, rozwijanie historii, a szczególnie wątku Nataszy i Yeleny, pokazuje, że jest sposób na nakręcenie czegoś takiego, zachowując integralność takich idei jak relacje międzyludzkie, rodzina, rozczarowanie, czyli wszystko te tematy, które były również w Eleanor the Great – i można zrobić to z rozmachem, w ramach dużego uniwersum. Więc tak, zdecydowanie jest na to szansa, byłoby to fajne.

Z tej wypowiedzi można wywnioskować, że Scarlett Johansson nie miałaby nic przeciwko wyreżyserowaniu filmu MCU, ponieważ wierzy, że bliskie jej sercu tematy możnaby także poruszyć w blockbusterach. Wygląda więc na to, że jeśli Czarna Wdowa wróci na ekran, to prędzej stanie za kamerą niż przed nią.

