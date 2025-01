Czy to motocykl? Czy to dron? A może dronocykl? Latający Rictor Skyrider X1 jedną z ciekawostek CES 2025

fot. RICTOR

Jedną z takich firm jest Rictor, która zaprezentowała koncept Skyrider X1 na targach CES 2025, reklamując go jako pierwszy na świecie latający motocykl, który już w przyszłym roku ma nam umożliwić przejażdżki w przestworzach.

Skyrider X1 jest zasadniczo hybrydą skutera elektrycznego i drona quadkoptera. Wyposażony jest w dwa koła do jazdy po drogach i osiem śmigieł zapewniających stabilność w powietrzu. Pojazd został zaprojektowany do latania z prędkością do 100 kilometrów na godzinę przez maksymalnie 40 minut na jednym ładowaniu (w zależności od rozmiaru baterii).

Na reklamowych renderach możemy zobaczyć agresywne, kanciaste nadwozie o sportowym zacięciu w locie nad Londynem oraz podczas jazdy ze złożonymi wirnikami po asfalcie. Wygląda na to, że kabina może pomieścić jedną osobę, co jest zrozumiałe, bo każde dodatkowe obciążenie znacznie skróciłoby zasięg lotu maszyny.

fot. RICTOR

Największą zaletą Skyrider X1 jest autonomiczna praca. Według Rictor będzie on automatycznie planował optymalne trasy, w razie potrzeby dostosowując wysokość i prędkość lotu do warunków pogodowych. Pilot musi tylko wprowadzić cel podróży, a pojazd unikając przeszkód i korków dotrze do wyznaczonego miejsca. Również start i lądowanie będzie zautomatyzowane.

Jeśli to wszystko brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, to dlatego, że wciąż istnieją ogromne przeszkody techniczne i regulacyjne do pokonania. Inne firmy zajmujące się taksówkami powietrznymi, takie jak Joby Aviation i Volocopter, spędziły lata próbując zarejestrować swoje pilotowane samoloty elektryczne na proste trasy międzylotniskowe, z niewielkim jak dotąd sukcesem. Pomysł samolatającego pojazdu poruszającego się po gęsto zaludnionych obszarach jest o wiele bardziej złożony.

Nawet jeśli Rictor zdoła doprowadzić swój produkt do gotowości startowej, autonomiczne latanie prawdopodobnie pojawi się znacznie później, głównie ze względu na wyzwania regulacyjne. Jednak Skyrider X1 oferuje również sterowanie ręczne za pomocą joysticka.

Mimo to startup utrzymuje, że Skyrider X1 już wkrótce stanie się rzeczywistością – i to za niewiarygodnie niską cenę 60 000 $, czyli około 250 000 zł. Rictor twierdzi nawet, że pojazd był „gwiazdą wystawy” podczas CES 2025 w Las Vegas. Jednak latający motocykl to wielkie wyzwanie dla firmy, której jedynym wcześniejszym produktem komercyjnym jest tradycyjny motorower elektryczny K1.

fot. RICTOR

Wprowadzenie Skyridera X1 na rynek w USA to już niełatwa sprawa, a tym bardziej zalegalizowanie takiego pojazdu w Unii Europejskiej, więc nie nastawiałbym się na to, że w przyszłym roku zobaczymy dronocykle na niebie.