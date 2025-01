CES 2025: Samsung za pomocą Vision AI sprawi, że Smart TV będą jeszcze sprytniejsze

fot. Samsung

Zaprezentowana podczas wydarzenia CES 2025 First Look, Samsung Vision AI ulepsza już istniejące funkcje, które poprawiają obraz, optymalizują dźwięk i dostosowują ustawienia do preferencji widza. Vision AI wprowadza również inne, bardziej generatywne funkcje sztucznej inteligencji znane już ze smartfonów Galaxy koreańskiej firmy. Niektóre elementy tej technologii mogą okazać się naprawdę przydatne.

Samsung postrzega telewizory nie jako jednokierunkowe urządzenia do pasywnego odbioru treści, ale jako interaktywnych, inteligentnych partnerów, którzy dostosowują się do potrzeb użytkowników. Dzięki Samsung Vision AI definiujemy na nowo możliwości ekranów, łącząc rozrywkę, personalizację i rozwiązania lifestylowe w jedno płynne doświadczenie, które znacząco ułatwia i uprzyjemnia życie.

– powiedział SW Yong, President and Head of Visual Display Business w Samsung Electronics.

Jeśli chodzi o obraz, Vision AI będzie oferować takie funkcje jak AI Upscaling, Auto HDR Remastering i AI Motion Enhancer Pro. Jest też nowy Color Booster Pro, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do oferowania bogatszych i bardziej żywych kolorów.

Tym, którzy lubią polskie filmy, na pewno spodoba się Samsung Active Voice Amplifier. Ta funkcja rozróżnia głosy od szumów tła, dzięki czemu słowa aktorów są wyraźnie słyszalne. Z kolei Object Tracking Sound (OTS) Pro potrafi tak wciągnąć widzów w to, co widać na ekranie, żeby mogą usłyszeć to, co słyszą postacie.

Funkcja precyzyjnego dostrajania, jak sama nazwa wskazuje, automatycznie dostosowuje niezliczone ustawienia telewizora, aby zapewnić optymalne wrażenia podczas oglądania. Robi to samo dla gier poprzez automatycznie uruchamiany Tryb Gry AI.

Nie żylibyśmy w erze AI, gdyby telewizory nie były wyposażone w co najmniej kilka funkcji generatywnej sztucznej inteligencji. Klikając nowy przycisk AI na pilocie, widzowie mogą zobaczyć, kim są aktorzy w danej scenie i gdzie się ona odbywa. Mogą nawet zidentyfikować, co aktorzy mają na sobie.

Kolejną funkcją jest Generative Wallpaper, która obiecuje stworzyć niestandardową grafikę na ekranie telewizora przy użyciu sztucznej inteligencji.

Nie zabrakło też Live Translate do natychmiastowego tłumaczenia napisów w transmisjach na żywo w maksymalnie siedmiu językach. Co ciekawe, Copilot Microsoftu zostanie zintegrowany z Vision AI. Samsung twierdzi, że partnerstwo umożliwi użytkownikom dostęp do różnych usług znanych z Copilota, w tym spersonalizowanych rekomendacji treści.

Samsung wprowadza Vision AI do swoich linii Neo QLED, OLED, QLED i The Frame 2025, w tym flagowego wyposażonego w procesor 8K NQ8 AI Gen3. Mamy nadzieję, że wkrótce dowiemy się więcej szczegółów na temat najnowszych telewizorów firmy i poznamy ceny.

