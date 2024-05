Nepal też tworzy kino akcji. Pani z toporkami walczy w zwiastunie

fot. materiały prasowe

Reklama

Nepal jeszcze nie osiągnął statusu w kinie akcji jaki mają Chiny, Tajlandia czy Indonezja, ale nie można im odmówić starań. Ich nowa produkcja nosi tytuł Daanvi i ma pokazać, co potrafią ich aktorzy z umiejętnościami w sztukach walki oraz kaskaderzy. Za kamerą staną Rupesh Tamang.

Daanvi - zwiastun

Zwiastun dla dorosłych z uwagi na sceny przemocy. Najpierw jest starszy teaser sprzed kilku miesięcy, a potem pełny zwiastun udostępniony 30 maja 2024 roku.

Pooja Sharma, jedna z obecnie najpopularniejszych aktorek z Nepalu, gra główną rolę. Wciela się ona w zakochaną kobietę, która wyrusza, by krwawo zemścić się na ludziach, którzy zniszczyli jej idealne życie. Za sceny walk odpowiada doświadczony choreograf i kaskader Shree Shrestha.

Na ten moment trudno znaleźć dodatkowe szczegóły projektu w sieci oraz więcej informacji o aktorach.

Niektóre filmy z Nepalu trafiają do różnych platform VOD, ale na ten moment nie wiadomo, kiedy i czy trafi on do Polski. Premiera w Nepalu odbędzie się latem 2024 roku.