God of War Ragnarok zmierza na PC! Jest zwiastun i data premiery

Santa Monica Studio poinformowało, że ich partner przy tworzeniu wersji pecetowej God of War, Jetpack Interactive, ponownie dołączy do zespołu, aby dostarczyć fanom wersję PC gry God of War: Ragnarok. Zbliżająca się premiera, wyznaczona na 19 września, przyniesie ze sobą wiele nowości, które pozwolą graczom doświadczyć epickiego zakończenia podróży Kratosa i Atreusa w pełnej krasie.

Wersja PC zaoferuje graczom możliwość zabawy w rozdzielczości 4K i przy odblokowanej płynności. Nie zabraknie też obsługi technologii, takich jak NVIDIA RTX Deep Learning Super Sampling (DLSS), AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) oraz Intel XeSS (Xe Super Sampling). Zadbano także o wsparcie dla monitorów ultrawide 21:9 oraz 32:9.

God of War Ragnarok (PC) - zwiastun

Pecetowa wersja będzie zawierać wszystkie wydane wcześniej aktualizacje, w tym Nową Grę+ oraz dobrze oceniany dodatek God of War Ragnarok: Valhalla.

Produkcja dostępna jest już w przedsprzedaży zarówno na Steam, jak i Epic Games Store. Cena podstawowego wydania w przedsprzedaży to 259 zł.