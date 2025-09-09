placeholder
Daisy Ridley zagra w filmie na podstawie komiksu? Jej bohaterka to żeńska wersja Indiany Jonesa

Odtwórczyni roli Rey z Gwiezdnych Wojen może znowu sięgnąć po miecz. Według nieoficjalnych doniesień Daisy Ridley prowadzi negocjacje w sprawie zagrania postaci Delilah Dirk​ w filmie na podstawie popularnej powieści graficznej.
Magda Muszyńska
Tagi:  obsada 
gwiezdne wojny Delilah Dirk Rey
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Rey Skywalker - Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie (2019) fot. materiały prasowe
Daisy Ridley, która zasłynęła jako Rey w Gwiezdnych Wojnach, jest łączona z różnymi rolami w produkcjach na podstawie komiksów. Mówiło się, że zagra w filmie o Spider-Woman, a także miała być na celowniku Marvel Studios w związku z nieujawnioną rolą. Teraz pojawiła się nowa plotka, że aktorka może wystąpić w komiksowej produkcji.

Czytaj więcej: Gwiezdne Wojny to więcej niż film - to uczucie. Daisy Ridley wspomina Przebudzenie Mocy po 10. latach

Według scoopera Daniela Richtmana, którego informacje często później okazują się prawdą, Daisy Ridley prowadzi negocjacje w sprawie zagrania głównej roli w adaptacji powieści graficznej Delilah Dirk and the Turkish Lieutenant, autorstwa Tony'ego Cliffa. Disney posiada prawa do tej marki od 2016 roku, ale do tej pory nie zrealizował żadnego projektu na jej podstawie. 

Delilah to postać wyszkolona w 47 technikach walki mieczem. Opisywana jest często jako żeńska wersja Indiany Jonesa.

Delilah Dirk and the Turkish Lieutenant - fabuła

Urocza, łobuzerska Delilah Dirk to poszukiwaczka przygód z XIX wieku. Podróżowała do Japonii, Indonezji, Francji, a nawet Nowego Świata. Wykorzystując zdobyte po drodze umiejętności, Delilah kontynuuje swoje przygody, planując obrabowanie bogatego i skorumpowanego sułtana w Konstantynopolu. Z pomocą latającej łodzi i nowo poznanego przyjaciela, Selima, wymyka się strażnikom sułtana, zostawia w tyle rozwścieczonych piratów i przedziera się przez wiejskie tereny. Dla Delilah jedna przygoda prowadzi do kolejnej w tej porywającej i zabawnej odsłonie jej ekscytującego życia.

null

 

Źródło: comicbookmovie.com

