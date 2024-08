Pierwsze zdjęcia z thrillera We Bury the Dead. W głównej roli Daisy Ridley

Zamieniła miecz świetlny na siekierę. Daisy Ridley w nowym thrillerze

We Bury the Dead to thriller, którego reżyserem i scenarzystą jest Zak Hilditch (1922, Te ostatnie godziny). Opowiada historię kobiety, która desperacko pragnie odnaleźć męża po katastrofalnym w skutkach eksperymencie wojskowym, który niszczy populację Tasmanii. Dołącza do jednostki zajmującej się odzyskiwaniem zwłok, ale jej poszukiwania przybierają przerażający obrót, gdy trupy, które zakopuje, zaczynają wykazywać oznaki życia.

W obsadzie znajdują się Mark Coles Smith, Brenton Thwaites, Kym Jackson, Matt Whelan, Deanna Cooney i Holly Hargreaves. W głównej roli występuje Daisy Ridley, którą możemy zobaczyć na pierwszych zdjęciach z filmu o przetrwaniu.

We Bury the Dead - zdjęcia

We Bury the Dead

Thriller kręcono w Australii. Obecnie jest w fazie postprodukcji. Nie podano jeszcze dokładnej daty premiery, ale wiadomo, że zostanie pokazany w listopadzie na festiwalu filmowym w Adelaide w Australii.