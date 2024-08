fot. Disney+

Reklama

Kilka dni temu zostaliśmy oficjalnie poinformowani o tym, iż Disney anulował serial Gwiezdne Wojny: Akolita. Produkcja od samego początku nie miała łatwego życia, ponieważ mierzyła się z krytyką jeszcze przed premierą. Inną przyczyną faktu, że Akolita został skasowany, może być jego oglądalność. Choć serial wystartował na tym polu przyzwoicie, liczba odbiorców spadała z odcinka na odcinek. Poziom oglądalności finału był najprawdopodobniej najgorszy ze wszystkich podsumowań serii osadzonych w świecie Star Wars. Przypomnijmy, że anulowana ekranowa opowieść spotkała się z fatalnym przyjęciem wśród widzów, a jej wskaźnik Audience Score w serwisie Rotten Tomatoes wynosi zaledwie 18%.

Produkcja oraz sam Disney mierzyli się z hejtem w mediach społecznościowych w trakcie emisji produkcji. Mimo tego pojawiały się kolejne informacje o planach na 2. sezon, które to sympatycy Akolity przyjmowali bardzo pozytywnie. Wygląda jednak na to, że sam Disney chciałby jak najszybciej zapomnieć o istnieniu serialu Leslye Headland i przy okazji wymazać go z historii.

Disney chce zapomnieć o Akolicie

W sieci pojawiły się zdjęcia wskazujące na to, że z Disney Store, czyli internetowego sklepu, w którym można kupić gadżety z wielu różnych marek, w tym Gwiezdnych Wojen, zniknęło wszystko, co było związane z Akolitą. Obecnie na stronie nie ma nawet wzmianki o serialu Disneya. Podobny przypadek miał miejsce z Willow, kiedy to Disney usunął go z Disney+.

Gwiezdne Wojny - największe błędy filmowego uniwersum