Blade 4 powinien powstać z Wesleyem Snipesem? Tego chce Ryan Reynolds

Powrót Wesleya Snipesa do roli Blade'a zaskoczył nie tylko widzów i krytyków filmowych, ale również trafił do Księgi Rekordów Guinnessa, ustanawiając nowy rekord. Ryan Reynolds kontynuuje lawinową publikację materiałów z planu filmowego Deadpool & Wolverine, jednocześnie odnosząc się do intrygującej sceny. Aktor przyznał, że faktycznie chciałby zobaczyć jeszcze więcej Blade'a - i to nie w nowej odsłonie.

- Reakcja na pojawienie się Wesleya Snipesa w filmie to najbardziej intensywna rzecz, jaką kiedykolwiek usłyszałem w kinie. Ludzie krzyczący z niepohamowaną radością i miłością to także odgłos dziedzictwa. Dajcie mi więcej Blade'a, proszę.

W rzeczywistości na wielkim ekranie mieliśmy zobaczyć półwampira w innej odsłonie. Mahershala Ali został obsadzony w tytułowej roli filmu, który zmaga się z licznymi problemami. Atmosfera za kulisami jest napięta, co podobno męczy samego aktora. Od zapowiedzi w 2019 roku z projektu zrezygnowało już dwóch reżyserów, a nad szkicem pracowało łącznie sześć osób. Obecnym scenarzystą jest Eric Pearson, który wcześniej pracował nad wieloma projektami Marvela, w tym Thunderbolts* oraz Fantastyczną Czwórką.

Ostatnio Bob Iger pominął produkcję w swoim oświadczeniu o premierach Marvela przyszykowanych na przyszły rok, co oznacza, że Disney może nie wierzyć w utrzymanie daty premiery filmu, czyli 7 listopada 2025 roku. Pojawiły się również plotki, że powrót Snipesa do roli wywołał kolejne dyskusje o potencjalnym wycofaniu się z tworzenia problematycznego rebootu.

