Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nowy kadr z animacji Wojowniczych Żółwi Ninja! Co widzimy tym razem?

W sieci pojawił się nowy kadr z animowanego krótkiegometrażu Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2, osadzonego w uniwersum Zmutowanego chaosu​. Jak się prezentują kultowe żółwie?
placeholder
Reklama
placeholder
Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  wojownicze żółwie ninja 
AI
Wojownicze żółwie ninja - serial fot. materiały prasowe
Reklama

Mieliśmy już nowy klip promujący Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2​, w którym można było dopatrzeć się nawiązań do sztucznej inteligencji. Donnie używa ChataGPT, po czym pada uwaga, że narzędzie może się mylić i nie zawsze daje poprawne odpowiedzi. Sama nazwa wskazuje na inspirację kultowym Kevinem. Teraz możemy spojrzeć na nowy kadr z tej animacji. 

Wojownicze Żółwie Ninja korzystają z ChataGPT. Klip z nowego filmu zapowiada ciekawą fabułę

W Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 — Lost in New Jersey bracia wyruszą do New Jersey, dokąd zaprowadzą ich tropy związane z nową zagadką. Za sprawą rosnącej popularności żółwi pewna firma zabawkarska zaczyna wykorzystywać ich wizerunek, co zmusza bohaterów do sprawdzenia, co naprawdę stoi za jej działaniami. Fabuła zapowiada się obiecująco i ciekawie. Nawiązywałaby też do problemu wykorzystywania wizerunku bez czyjejś zgody i używania sztucznej inteligencji. 

Źródło: X (@DiscussingFilm)

Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  wojownicze żółwie ninja 
AI
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 1. Heweliusz
-

Najczęściej wyszukiwane filmy i seriale w polskim Google w 2025 roku. Heweliusz i Dom dobry na topie!

2 Jurassic World
-

BD Wong wywołał kontrowersje swoim kiepskim żartem. Teraz przeprasza

3 Warto zauważyć, że w ostatnim ujęciu zwiastuna, zamiast tytułu filmu, pojawia się logo DC Studios. „Poczułem się z tym dobrze” – stwierdził Gunn, chcąc najwyraźniej podkreślić, że Superman jest otwarciem dla całego uniwersum, nie samodzielną historią.
-
Plotka

Paramount jest pewne zakupu Warner Bros. James Gunn może mieć kłopoty

4 20. Priscilla
-

A24 tworzy nowy romans w klimacie lat 2000. Cailee Spaeny i Drew Starkey w obsadzie!

5 Dalej jazda 2 - oficjalny kadr z polskiego filmu
-

Dalej jazda 2 - zwiastun. Polska komedia wraca na ekrany

6 World of Warcraft: Midnight - domy dla graczy
-

W World of Warcraft zbudujecie już własny dom! Aktualizacja The Warning zadebiutowała

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e11

Ryzykanci

s2025e233

Moda na sukces

s42e314

Ridiculousness

s42e315

Ridiculousness

s42e316

Ridiculousness

s42e317

Ridiculousness

s42e318

Ridiculousness

s38e11

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marisa Tomei
Marisa Tomei

ur. 1964, kończy 61 lat

Jeff Bridges
Jeff Bridges

ur. 1949, kończy 76 lat

Patricia Wettig
Patricia Wettig

ur. 1951, kończy 74 lat

Charity Shea
Charity Shea

ur. 1983, kończy 42 lat

Kevin Sussman
Kevin Sussman

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV