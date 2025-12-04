Nowy kadr z animacji Wojowniczych Żółwi Ninja! Co widzimy tym razem?

fot. materiały prasowe

Mieliśmy już nowy klip promujący Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2​, w którym można było dopatrzeć się nawiązań do sztucznej inteligencji. Donnie używa ChataGPT, po czym pada uwaga, że narzędzie może się mylić i nie zawsze daje poprawne odpowiedzi. Sama nazwa wskazuje na inspirację kultowym Kevinem. Teraz możemy spojrzeć na nowy kadr z tej animacji.

Wojownicze Żółwie Ninja korzystają z ChataGPT. Klip z nowego filmu zapowiada ciekawą fabułę

W Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 — Lost in New Jersey bracia wyruszą do New Jersey, dokąd zaprowadzą ich tropy związane z nową zagadką. Za sprawą rosnącej popularności żółwi pewna firma zabawkarska zaczyna wykorzystywać ich wizerunek, co zmusza bohaterów do sprawdzenia, co naprawdę stoi za jej działaniami. Fabuła zapowiada się obiecująco i ciekawie. Nawiązywałaby też do problemu wykorzystywania wizerunku bez czyjejś zgody i używania sztucznej inteligencji.