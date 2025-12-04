Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Klimatyczny plakat serialu Spider-Noir. Potwierdzono tożsamość bohatera

Spider-Noir to aktorski serial o alternatywnej wersji Spider-Mana osadzonej w mrocznym, noir klimacie. Po debiucie postaci w animacji Spider-Man Uniwersum, Amazon Prime Video pokaże ją teraz w pełnoprawnej wersji aktorskiej.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Spider-Noir Prime video
Spider-Noir - zdjęcie Amazon Prime Video
Reklama

Spider-Noir jest promowany podczas wydarzenia CCXP w São Paulo w Brazylii. To tam też zadebiutował pierwszy oficjalny plakat serialu Prime Video opartego na komiksach Marvela. W sieci spekuluje się, że może pojawić się pełny zwiastun na tym evencie, ale na razie nie zostało to potwierdzone.

Spider-Noir - plakat

Spider-Noir - co wiemy o serialu?

Tym samym plakat oficjalnie potwierdza, że Spider-Noir to Ben Reilly, a nie Peter Parker, jak mogły myśleć osoby nieznające komiksów. W nich jest on klonem Petera Parkera. Jest to więc potwierdzenie formalności.

Nicolas Cage gra superbohatera, tak jak w animacji Spider-Man Uniwersum. Pierwszy sezon liczy osiem odcinków. Oren Uziel i Steve Lightfoot (Punisher) są showrunnerami serialu, który jest czarno-biały i osadzony w latach 30. XX wieku.

Spider-Noir - zdjęcie

arrow-left
Spider-Noir - zdjęcie
Amazon Prime Video
arrow-right

Spider-Noir - opis fabuły

Spider-Noir opowie historię podstarzałego i mającego pecha prywatnego detektywa (w tej roli Nicolas Cage) w Nowym Jorku lat 30., który zostaje zmuszony do zmierzenia się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.

Spider-Noir - premiera w 2026 roku na Prime Video.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Spider-Noir Prime video
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Spider-Noir Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Fallout - 2. sezon
-

Amazon Prime Video - nowości na grudzień 2025. Powrót Fallout i świąteczne komedie

2 Legacy of Kain: Soul Reaver
-
Plotka

Legacy of Kain miało dostać reboot. Grę jednak skasowano

3 Elden Ring Nightreign – The Forsaken Hollows
-

Elden Ring Nightreign - The Forsaken Hollows już dostępne. Zwiastuny przedstawiają nowe grywalne postacie

4 1. Heweliusz
-

Najczęściej wyszukiwane filmy i seriale w polskim Google w 2025 roku. Heweliusz i Dom dobry na topie!

5 Jurassic World
-

BD Wong wywołał kontrowersje swoim kiepskim żartem. Teraz przeprasza

6 Warto zauważyć, że w ostatnim ujęciu zwiastuna, zamiast tytułu filmu, pojawia się logo DC Studios. „Poczułem się z tym dobrze” – stwierdził Gunn, chcąc najwyraźniej podkreślić, że Superman jest otwarciem dla całego uniwersum, nie samodzielną historią.
-
Plotka

Paramount jest pewne zakupu Warner Bros. James Gunn może mieć kłopoty

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e11

Ryzykanci

s2025e233

Moda na sukces

s42e314

Ridiculousness

s42e315

Ridiculousness

s42e316

Ridiculousness

s42e317

Ridiculousness

s42e318

Ridiculousness

s38e11

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marisa Tomei
Marisa Tomei

ur. 1964, kończy 61 lat

Jeff Bridges
Jeff Bridges

ur. 1949, kończy 76 lat

Patricia Wettig
Patricia Wettig

ur. 1951, kończy 74 lat

Charity Shea
Charity Shea

ur. 1983, kończy 42 lat

Kevin Sussman
Kevin Sussman

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV