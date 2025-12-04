Klimatyczny plakat serialu Spider-Noir. Potwierdzono tożsamość bohatera

Amazon Prime Video

Spider-Noir jest promowany podczas wydarzenia CCXP w São Paulo w Brazylii. To tam też zadebiutował pierwszy oficjalny plakat serialu Prime Video opartego na komiksach Marvela. W sieci spekuluje się, że może pojawić się pełny zwiastun na tym evencie, ale na razie nie zostało to potwierdzone.

Spider-Noir - plakat

Spider-Noir - co wiemy o serialu?

Tym samym plakat oficjalnie potwierdza, że Spider-Noir to Ben Reilly, a nie Peter Parker, jak mogły myśleć osoby nieznające komiksów. W nich jest on klonem Petera Parkera. Jest to więc potwierdzenie formalności.

Nicolas Cage gra superbohatera, tak jak w animacji Spider-Man Uniwersum. Pierwszy sezon liczy osiem odcinków. Oren Uziel i Steve Lightfoot (Punisher) są showrunnerami serialu, który jest czarno-biały i osadzony w latach 30. XX wieku.

Spider-Noir - zdjęcie

Spider-Noir - opis fabuły

Spider-Noir opowie historię podstarzałego i mającego pecha prywatnego detektywa (w tej roli Nicolas Cage) w Nowym Jorku lat 30., który zostaje zmuszony do zmierzenia się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.

Spider-Noir - premiera w 2026 roku na Prime Video.