Dalgliesh - nowy brytyjski serial kryminalny już w Polsce. Co trzeba wiedzieć?

Dalgliesh to brytyjski serial kryminalny oparty na książkach o detektywie Adamie Dalglieshu autorstwa P.D. James. Pierwszy sezon obejmuje historie z pierwszych trzech tomów cyklu powieści, ale twórcy mają prawa do całej serii i rozplanowali ją na przyszłe sezony. Na razie, mimo dobrego odbioru pierwszej serii, nie podjęto decyzji o kontynuacji.

Dalgliesh - o czym jest serial?

Historia rozgrywa się w Anglii w latach 70. XX wieku. W pierwszym odcinku młode kobiety z Nightingale House uczą się pielęgnować i pocieszać chorych. Niestety, jedna ze studentek zostaje brutalnie zamordowana. Adam Dalgliesh musi zdemaskować zabójcę, który uznał morderstwo za... lekarstwo na wszystkie bolączki. Druga odsłona, rozgrywająca się na wybrzeżu Dorset, to mroczne śledztwo prowadzone w domu dla osób niepełnosprawnych. Okazuje się, że nie jest to miejsce tak przyjazne, jak mogłoby się wydawać. W ostatnim odcinku nadkomisarz Dalgliesh będzie musiał zgłębić wstydliwe i niebezpieczne tajemnice rodzinne.

Dalgliesh

Dalgliesh - czym wyróżnia się serial?

Każdy serial kryminalny musi się wyróżniać głównym bohaterem. To on nadaje ton narracji i ma przyciągnąć widzów. Po seansie pierwszych odcinków już wiadomo, że Adam Dalgliesh to ktoś, kogo trudno porównać do innych serialowych detektywów. Jest bystrym, empatycznym i charyzmatycznym... poetą! Detektywi w popkulturze mieli różne hobby, ale zamiłowanie do pisania zdecydowanie wyróżnia Adama na tle śledczych – i to nie tylko tych z seriali brytyjskich.

Do tego historie prowadzone są w bardzo brytyjskim stylu. Wiadomo, że twórcy nie mieli tak dużego budżetu jak przy produkcjach amerykańskich, ale to nie gra roli. Kameralność spraw kryminalnych nadaje Dalglieshowi charakter, a dobre pomysły na poszczególne wątki przypominają o tym, że seriale kryminalne wciąż mogą pozytywnie zaskoczyć – są rozrywką wartą poświęconego czasu.

Dalgliesh - premiera w Polsce już 14 lutego o 21:30 na kanale Epic Drama.