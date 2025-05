fot. IMDb.com/Wilson Webb - © 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

Reklama

Podczas uroczystej gali 10-lecia organizacji Better World Fund zostanie wręczona specjalna nagroda za całokształt kariery. W tym roku postanowiono wyróżnić Kevina Spaceya za jego "artystyczną błyskotliwość" oraz "wpływ na kino i sztukę".

- Niezwykły wkład Kevina w sztukę filmową odcisnął piętno zarówno na widzach, jak i na filmowcach. Jego talent, głębia i zaangażowanie stanowią przykład przemieniającej mocy filmu. Z wielkim podekscytowaniem świętujemy jego dziedzictwo i obecność na tym znaczącym spotkaniu.

Pojawiła się sugestia, że Kevin Spacey pojawi się na czerwonym dywanie, choć nie zostało to jeszcze potwierdzone. Jeśli faktycznie tak będzie, aktor stanie tam po raz pierwszy od 2016 roku.

fot. materiały prasowe

Kevin Spacey - co dalej z jego karierą?

Niedawno ogłoszono, że Spacey dołączył do obsady thrillera zatytułowanego The Awakening. Na ekranie towarzyszyć mu będą Justin Tinto, Peter Stormare oraz Alice Eve. Będzie to jeden z jego pierwszych projektów po zarzutach o molestowanie seksualne. Dwa lata temu został uniewinniony przez brytyjski sąd.

Zobacz także: Kevin Spacey wraca do Hollywood. Zagra w nowym filmie o teoriach spiskowych