Dama - Millie Bobby Brown na pierwszym plakacie. W nowym filmie Netflixa NIE będzie bajkowo

Pojawił się pierwszy plakat Damy z Millie Bobby Brown w roli głównej. Aktorka, znana między innymi z takich produkcji jak Stranger Things i Enola Holmes, stoi na nim w wyżłobieniu pośrodku skalnej ściany. Biorąc pod uwagę opis fabuły, z którym możecie zapoznać się poniżej, to zapewne wejście do jaskini smoka. Zobaczcie sami.

Dama - Millie Bobby Brown na pierwszym plakacie

Jak widać, Netflix w poście zapowiada, że nie będzie bajkowo.

Dama - co wiemy o nowym filmie Netflixa?

Dama to nowy film przygodowy Netflixa z Millie Bobby Brown w roli głównej. Fabuła opowie o tytułowej damie, która zgadza się na ślub z przystojnym księciem, jednak z czasem dowiaduje się, że tak naprawdę rodzina królestwa posłała po nią tylko po to, by złożyć ją w ofierze w ramach spłacenia starożytnego długu. W ten sposób bohaterka zostaje wrzucona do jaskini z ziejącym ogniem smokiem, a żeby przetrwać, musi polegać na swoim sprycie i woli walki.

Obraz wyreżyseruje nominowany do Oscara hiszpański filmowiec Juan Carlos Fresnadillo na podstawie scenariusza napisanego przez Dana Mazeau.