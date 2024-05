Dan Schneider znów pod ostrzałem. O co oskarża go była gwiazda Nickelodeon?

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Lori Beth Denberg - była gwiazda Nickelodeon, która występowała w serii All That, a także sitcomie The Steve Harvey Show - w rozmowie z Business Insider wyznała, że Dan Schneider zachowywał się wobec niej niewłaściwie.

Gdy obchodziła swoje 19 urodziny w 1995 roku, znany producent miał pokazać jej klipy pornograficzne na swoim komputerze. Wspomina, że gdy przebywała u niego w domu, robili sobie nawzajem masaże. Wreszcie, gdy miała 20 bądź 21 lat, miał pieścić ją i przyłożyć usta do jej piersi.

Denberg powiedziała także, że zgłosiła ówczesnemu prezesowi Nickelodeon Albiemu Hechtowi i współtwórcy All That Brianowi Robbinsowi swoje obawy względem tego, jak Dan Schneider zachowywał się wobec Amandy Bynes. Twierdzi, że zakazano jej wstępu na plan The Amanda Bynes Show.

Czułam, jakbym próbowałam jej pomóc, Amandzie, ale bez skutku.

Dan Schneider w oświadczeniu dla portalu Deadline stwierdził, że te oskarżenia są "niezwykle wyolbrzymione i w większości fałszywe". Uważa, że to nie przypadek, że te zarzuty - dotyczące czegoś, co wydarzyło się pomiędzy dorosłymi ludźmi wiele lat temu - pojawiły się w momencie, gdy złożył pozew o zniesławienie pod adresem produkcji Cisza na planie: mroczna strona dziecięcej telewizji.

Dan Schneider to bardzo kontrowersyjna postać. Niegdyś jeden z najbardziej płodnych producentów, po latach został oskarżony o seksualizowanie swoich młodych gwiazd, takich jak Ariana Grande czy Jannette McCurdy. Wiele scen z popularnych seriali Nickelodeon budzi obecnie mieszane uczucia wśród widzów. Schneiderowi zarzucano też tworzenie toksycznej atmosfery na planie i wykorzystywanie swojej pozycji, między innymi przez proszenie pracowników o to, by robili mu masaże.

Poniżej możecie zapoznać się z jednym z najbardziej popularnych threadów na temat Dana Schneidera na X.

https://twitter.com/oceansjonas/status/1556691667369041928