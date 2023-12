Grzmotomocni - zwiastun filmu. To kontynuacja popularnego serialu Nickelodeonu

fot. materiały prasowe

Film The Thundermans Return został wyprodukowany przez Paramount+ i telewizję Nickelodeon. To w tych dwóch miejscach na terenie Ameryki Północnej film będzie mieć premierę w marcu 2024 roku. To kontynuacja lubianego przez młodszego odbiorcę sitcomu Grzmotomocni.

The Thundermans Return - zwiastun

Zapowiedź pojawiła się na panelu na wydarzeniu CCXP w Brazylii.

Rodzina superbohaterów walczyła trzy lata z przestępczością w nowym mieście Metroburg. Teraz zabrano im to zadanie i odesłano ich z powrotem do Hiddenville. Chociaż Hank i Barb nie mogą się doczekać powrotu do domu, ich dzieci niekoniecznie. Chloe ma nową grupę przyjaciół, Billy i Nora mają normalne życie w szkole, a Max i Phoebe chcą odbudować swój status superbohaterów.

W obsadzie powracają z serialu: Kira Kosarin, Jack Griffo, Addison Riecke, Diego Velazquez, Maya Le Clark, Chris Tallman i Rosa Blasi.

Przypomnijmy, że serial miał premierę w 2013 roku i szybko zyskał rozgłos na całym świecie. Był emitowany przez cztery sezony do 2018 roku. Bił on rekordy popularności w grupie wiekowej 6-11.