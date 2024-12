Elden Ring Nightreign sprawdzimy przed premierą. Testy wystartują na początku 2025 roku

fot. Bandai Namco

Elden Ring Nightreign to samodzielny spin-off gry z 2022 roku. Tytuł ten zaoferuje kooperacyjną rozgrywkę z elementami roguelike, a zadaniem graczy będzie przetrwać trzy wirtualne dni i noce, w których trakcie przyjdzie im zmierzyć się z wieloma wymagającymi przeciwnikami i potężnymi bossami.

Choć gra wydaje się dość mocno odbiegać od poprzednich dokonań japońskiego studia From Software, to gracze nie będą musieli kupować kota w worku. Poinformowano, że w lutym przyszłego roku na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S (przynajmniej na razie nie wspomniano nic o wersji PC) odbędą się testy, dzięki któremu będzie można sprawdzić Nightreign przed premierą. Rejestracja do nich ma ruszyć 10 stycznia.

Ma być to tak zwany "network test", którego celem jest przede wszystkim sprawdzenie infrastruktury sieciowej. Gracze otrzymają przy tym możliwość zapoznania się z wycinkiem rozgrywki.