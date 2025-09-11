Daniel Day-Lewis szczerze o powrocie do aktorstwa. Zdradza powód

fot. Focus Features // Plan B Entertainment

W 2017 roku Daniel Day-Lewis ogłosił zakończenie kariery aktorskiej po nakręceniu filmu Paula Thomasa Andersona Nić widmo. Rzecznik aktora oznajmił wtedy, że to prywatna decyzja aktora i ani on, ani jego przedstawiciele nie będą udzielać dalszych komentarzy w tej sprawie.

Po ośmiu latach aktor wrócił z emerytury, aby zagrać w filmie Anemone, który wyreżyserował jego syn Ronan. Warto dodać, że razem pracowali nad scenariuszem, bazującym na ich wspólnym pomyśle.

Dlaczego Daniel Day-Lewis zagrał w Anemone?

W rozmowie z magazynem Rolling Stone trzykrotny zdobywca Oscara wyjaśnił, dlaczego powrócił do aktorstwa.

Czułem w sobie pewien smutek, wiedząc, że Ronan będzie kręcił filmy, a ja od tego odszedłem. Pomyślałem: "Czyż nie byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli coś razem zrobić i znaleźć sposób na opanowanie tego, tak aby nie musiało to być coś, co wymagałoby całej otoczki wielkiej produkcji?"

Day-Lewis przyznał, że miał pewne obawy przed powrotem do życia publicznego. Rozważał nawet, aby przekazać rolę innemu aktorowi. Wtedy jego syn Ronan dał mu jasno do zrozumienia, że ​​nie zrobi tego filmu, jeśli on w nim nie zagra.

To był po prostu taki mały lęk, niepokój związany z ponownym zaangażowaniem się w branżę filmową. Praca zawsze była czymś, co kochałem. Nigdy, przenigdy nie przestałem jej kochać. Ale były aspekty tego stylu życia, z którymi nigdy się nie pogodziłem – od pierwszego dnia, aż do dziś. Jest coś w tym procesie, co sprawiło, że pod koniec czułem się pusty. To znaczy, byłem z nim dobrze zaznajomiony. Rozumiałem, że to wszystko jest częścią procesu i że w końcu nastąpi regeneracja. Dopiero podczas ostatniego doświadczenia [podczas pracy nad Nić widmo] zacząłem mocno czuć, że może już się nie zregeneruję. Że prawdopodobnie powinienem po prostu trzymać się od tego z daleka, bo nie mam nic innego do zaoferowania.

Daniel Day-Lewis o przejściu na aktorską emeryturę

Następnie Daniel Day-Lewis powiedział, że jak patrzy na to teraz to lepiej by było, gdyby trzymał język za zębami, ponieważ wszystko to brzmi jak taki górnolotny bełkot. Przyznał, że nigdy nie zamierzał przechodzić na emeryturę. Po prostu przestał wykonywać tę konkretną pracę, żeby móc zająć się czymś innym.

Podobno już dwa razy oskarżono mnie o przejście na emeryturę. Nigdy nie zamierzałem przechodzić na emeryturę z niczego! Chciałem po prostu przez jakiś czas zająć się czymś innym. … Z wiekiem coraz dłużej zajmuje mi odnalezienie drogi powrotnej do miejsca, gdzie ten piec znowu zapłonął. Ale praca z Ro sprawiła, że ​​on po prostu się rozpalił. Więc spędzanie z nim tego czasu od początku do końca było czystą radością.

W filmie Anemone Day-Lewis wciela się w samotnika mieszkającego w lasach północnej Anglii. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy pojawia się jego brat (Sean Bean) i zmusza go do konfrontacji z tajemniczą przeszłością. W obsadzie znajdują się również Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green i Samantha Morton.

Anemone - premiera w kinach 10 października.