Daniel Radcliffe jako Wolverine? Aktor zaprzecza

fot. Spier Films

Po pożegnaniu się z rolą Wolverine'a przez Hugh Jackmana, fani z niecierpliwością czekają, aż nowy aktor zostanie obsadzony w tej roli mutanta i dołączy do MCU. Kandydatów jest wielu, a jednym z faworytów fanów do zagrania tego bohatera jest Taron Egerton. Co ciekawe lubią też wymieniać w tym gronie odtwórcę roli Harry'ego Pottera - Daniela Radcliffe'a.

Brytyjski aktor odniósł się do plotek, które wskazywałyby, że on mógłby zagrać Jamesa "Logana" Howletta. W rozmowie dla Phase Zero w SXSW powiedział:

Dużo ludzi do mnie podchodzi mówiąc: "Hej człowieku, słyszałem news o Wolverine'ie, to naprawdę fajne”. A ja na to: „Kolego, wcale nie. Nic o tym nie wiem”. Doceniam to, że ktoś wyraźnie odszedł. „Wolverine jest właściwie niski w komiksach, powinniśmy znaleźć niskiego faceta, który go zagra". Ale nie widzę tego, żeby mieli przejść od Hugh Jackmana do mnie, ale kto wie. Udowodnij Marvel, że się mylę.

Obecnie nic nie wiadomo o planach na nowe filmy o Wolverine'ie, ani czy są prowadzone castingi do tej roli.

