Bill Skarsgård o zakończeniu nowego Kruka. Wolałby, aby było inne

Nowa wersja Kruka będzie mieć premierę w sierpniu. Jest jednym z najbardziej oczekiwanych filmów tego lata, ale po opublikowaniu pierwszego zwiastuna spadła na niego duża krytyka ze strony fanów oraz aktorów i ekipy produkcyjnej oryginału.

Bill Skarsgård wolałby bardziej konkretne zakończenie Kruka

Bill Skarsgård wcielił się w głównego bohatera, Erica Dravena. Też ma pewne zastrzeżenie co do filmu, o którym podzielił się z portalem Esquire. Powiedział, że czuje pewien dystans do projektu, nad którym zdjęcia zakończył dwa lata temu. Przyznał też, że chciałby, aby jego zakończeniu było bardziej konkretne i definitywne.

Osobiście wolałbym coś bardziej ostatecznego.

Ani portal, ani aktor nie podali szczegółów w tym temacie. Nie jest wykluczone, że film będzie posiadać otwarte zakończenie, dając możliwość nakręcenia kolejnych części.

Reżyserem filmu jest Rupert Sanders, znany choćby z filmu Ghost in the Shell. W obsadzie są również FKA Twigs oraz Danny Huston, który gra główny czarny charakter. Projekt, podobnie jak Kruk z 1994 roku, jest oparty na komiksie Jamesa O'Barra.

Kruk - zdjęcia i plakat

Kruk

Kruk - o czym jest film?

Historia skupia się na muzyku Eriku Dravenie (Bill Skarsgard), który razem ze swoją dziewczyną Shelly (FKA Twigs) zostają brutalnie zamordowani, gdy do ich życia wkraczają demony z przeszłości kobiety. W wyniku określonych wydarzeń Eric jest zawieszony pomiędzy światem żywych, a tym nadnaturalnym. To motywuje go i jednocześnie pozwala dokonać zemsty za morderstwo, którego dokonano na nim i jego miłości. Sprawca (Danny Huston) i jego zbiry nie wiedzą, co ich czeka...

Kruk - premiera 23 sierpnia 2024 roku.