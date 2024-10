Jacy bohaterowie mogą pojawić się w Daredevil: Born Again? Plotki sugerują TĘ postać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Na X (dawniej Twitterze) pojawiła się plotka dotycząca sceny, jaka rzekomo miałaby pojawić się w nadchodzącym serialu Daredevil: Born Again.

Po wyborach nowy burmistrz Fisk wygłasza przemówienie, w którym zachęca mieszkańców Nowego Jorku do opuszczenia kraju ze względu na bohaterów, którzy przebierają się za "pająka, diabła lub psychopatycznego strażnika z symbolem czaszki". To przywodzi na myśl ich możliwe pojawienie się w serialu.

Skomentował to nawet Alex Perez z The Cosmic Circus. Podał dalej posta wraz z komentarzem, brzmiącym po prostu "to prawda". Istnieje więc szansa, że i tym razem się nie pomyli.

Daredevil: Born Again – fabuła, data premiery

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Premiera serialu Daredevil: Born Again na Disney+ jest zaplanowana na 4 marca 2025 roku.