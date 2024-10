Daredevil: Born Again - Matt Murdock i Wilson Fisk rzadko będą razem na ekranie. Dlaczego?

fot. Marvel Studios

Daredevil: Born Again powoli nadchodzi. Niewidomy prawnik znów stanie do walki z przestępcami w Nowym Jorku, a fani będą uraczeni brutalną akcją, której w MCU jeszcze nie było. Powraca też Wilson Fisk i znakomity w jego roli Vincent D'Onofrio. Z informacji wokół serialu można wywnioskować, że Fisk i Matt Murdock (Charlie Cox) będą musieli współpracować i na jakiś czas zawiesić konflikt. W oryginalnej serii Netflixa rzadko się to zdarzało. Postaci też rzadko się spotykały na ekranie, a przez to każda ich wspólna scena była wybuchowa i intensywna. Charlie Cox zdradził, że w nowym serialu również w to celowano.

Z tymi postaciami musisz się czuć, że gdyby ich ścieżki się przecięły, to zaczęliby walczyć ze sobą na śmierć i życie. To byłoby bardzo wybuchowe. W samej konstrukcji serialu musisz zadbać o ograniczenie ich scen razem i znaleźć bardzo dobry powód ku temu.

Charlie Cox przyznał też, że obie postacią zawrą niełatwy sojusz, który nie potrwa zbyt długo. Obie te postaci będą rozważać, czy druga strona nie posuwa się za daleko ze swoimi działaniami.

Daredevil: Born Again – o czym jest serial?

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Fani zauważą w opisie, że serial skupi się na pracy prawnika, a nie tylko na superbohaterskiej działalności Daredevila. Pierwotnie Daredevil: Born Again miał być dramatem sądowym, skupiającym się na tym aspekcie życia Matta Murdocka. Później jednak koncepcja serialu została zmieniona, choć niektóre elementy z pierwszej wersji zostały zachowane. Wygląda więc na to, że przynajmniej częściowo zobaczymy Murdocka w sali sądowej.

Daredevil: Born Again – premiera 4 marca 2025 roku w Disney+.

