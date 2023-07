Daredevil: Born Again - Charlie Cox wiele razy prosił o zatrudnienie swojego dublera z serialu Netflixa. Marvel Studios odmówiło

Disney+

Chris Brewster, który był kaskaderem i dublerem Charliego Coxa w netflixowym serialu Daredevil, podczas podcastu The Ikuzo Unscripted skrytykował podejście Marvel Studios do postaci Daredevila. Uważa, że w Mecenas She-Hulk superbohatera zamienili w kreskówkę, a w Daredevil: Born Again jeszcze bardziej go skrzywdzą.

Dodał też, że nikt, kto pracował nad serialem Netflixa nie powrócił na plan, nie licząc oryginalnej obsady. Również Brewster nie został zaangażowany do pracy nad Daredevil: Born Again od Disney+. Ale zdradził, że Charlie Cox wielokrotnie prosił Marvel Studios, aby go zatrudnić, ale nigdy do niego nie zadzwoniono.

Nie miałem wątpliwości w przypadku Born Again, że zamierzają się ze mną skontaktować. Charlie wyraźnie prosi o [zatrudnienie] mnie do wszystkiego, a on zawsze robi wszystko, co w jego mocy, walcząc o to, żebym tam się znalazł.

Warto dodać, że Charlie Cox wiele razy chwalił pracę z Chrisem Brewsterem. Jednak Marvel Studios ma inne plany na tę postać, ponieważ już wcześniej zapowiadano, że nowy serial będzie różnić się od tego, który oglądaliśmy na Netfliksie.

Fot. Materiały prasowe

Przypomnijmy, że prace na planie tej produkcji są wstrzymane przez strajk scenarzystów. Nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa.