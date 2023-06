Daredevil: Born Again - Vincent D'Onofrio przypakował. Biceps Kingpina jak u Pudziana

Fot. Marvel

Vincent D'Onofrio w serialu Hawkeye nosił na sobie tak zwany fat suit, by bardziej upodobnić się do komiksowej wersji granego przez siebie Kingpina. Wygląda jednak na to, że w Daredevil: Born Again będziemy mogli zobaczyć złoczyńcę w nieco szczuplejszym wydaniu niż dotychczas.

W serialu Hawkeye wymiary Kingpina szły w parze z jego wręcz nadludzką siłą, której nie miał na przykład w Daredevilu od Netflixa. Wtedy widzowie widzieli go po raz ostatni. Co się zmieniło?

Daredevil: Born Again - umięśniony Vincent D'Onofrio

Nowy wygląd aktora widać na wielu zdjęciach w mediach społecznościowych. Fani jednak najbardziej zwrócili uwagę na to, jak prezentował się podczas wydarzenia ICCCon, gdzie jego muskulatura wyraźnie się odznaczała. Niektórzy sądzą, że między innymi w ten sposób Kingpin będzie chciał pokazać, że się zmienił, skoro pragnie zrobić karierę w polityce i zerwać ze starym wizerunkiem.

Przykłady możecie znaleźć poniżej.

Kingpin wcześniej.

Myślicie, że dostaniemy nową, umięśnioną wersję Kingpina? Dajcie znać, co sądzicie.