Daredevil: Born Again - Charlie Cox rozpoczął treningi MMA. Jest zdjęcie

Fot. Marvel/@ddcastarchive (Twitter)

Chris Fields to właściciel Tem KF Martial Arts i były zawodnik MMA, który obecnie zajmuje się trenowaniem. To on opublikował zdjęcie z Charliem Coxem, ujawniając, że aktor rozpoczął treningi MMA w ramach przygotowań do serialu Daredevil: Born Again.

W poście Fields tłumaczy, że Cox chciał w 100% trenować jak fighter MMA. Trener był pod wrażeniem podejścia aktora i jego etyki pracy. Fields uważa,że Cox wykazuje się podczas treningów takim samym charakterem, które wykazują zawodowi fighterzy. Twierdzi, że aktor zaliczył ogromny rozwój podczas tej pracy i nie może się doczekać, by zobaczyć, jak te nabyte umiejętności pokaże na ekranie. Wkrótce też wrzuci wideo z ich treningów, by pokazać co aktor potrafi.

Sam aktor chce, by Daredevil prezentował się na ekranie jako ktoś, kto przeszedł szkolenie i ma umiejętności w walce. Dlatego zależy mu na tym, by trenować i nabyć tych umiejętności potrzebnych do tej roli, by ją uwiarygodnić.

Daredevil: Born Again - prace ruszą w 2023 roku. Pierwszy sezon serialu Disney+ ma mieć 18 odcinków.