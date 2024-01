Daredevil: Born Again - czy Defenders pojawią się w serialu? Nowa plotka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Daredevil: Born Again od jakiegoś czasu mierzy się z problemami produkcyjnymi. Według wielu doniesień twórcy serialu musieli zmienić fundamenty produkcji i zacząć od nowa. Po części wstrzymał ich również strajk scenarzystów z 2023 roku. Mimo tego spekulacje fanów na temat serialu nie ustają, a niedawne dodanie produkcji, które oryginalnie stworzył Netflix, do oficjalnej chronologii MCU rozpaliły umysły miłośników tych postaci, którzy chcieliby ich zobaczyć z powrotem na ekranie w ramach Kinowego Uniwersum Marvela.

Matthew Murdock grany przez Charliego Coxa powrócił już w Mecenas She-Hulk oraz Spider-Man: Bez drogi do domu, a teraz jego krótki występ miał też miejsce w serialu Echo. Vincent D'Onofrio wcielił się ponownie w Wilsona Fiska i wystąpił w Hawkeye'u, a także jest jedną z najważniejszych postaci w produkcji z Alaquą Cox. Po sieci krążyły plotki o pojawieniu się Krysten Ritter w roli Jessici Jones w serialu Daredevil: Born Again, a występ Jona Bernthala, który odgrywał rolę Franka Castle, Punishera, z produkcji Netflixa jest niemal pewny.

Mimo tych plotek i doniesień, znany i rzetelny scooper Daniel Richtman zdementował jakoby inni Defenders, czyli np. Jessica Jones, Iron Fist (Finn Jones) lub Luke Cage (Mike Colter) mieli pojawić się w serialu Daredevil: Born Again. Według insidera nie ma na to aktualnie planów. Richtman dodał również, że w trakcie trwania serialu Wilson Fisk będzie już burmistrzem Nowego Jorku, a jego droga do władzy nie zostanie w pełni pokazana. Mimo wszystko należy traktować te wieści jako plotkę.

