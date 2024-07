Daredevil: Born Again nie zabraknie na D23. Marvel szykuje się do rozpoczęcia promocji serialu

fot. Marvel Studios

Panel Marvela na tegorocznym San Diego Comic-Con przyniósł sporo niespodzianek, a zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, studio skupiło się na promowaniu swoich kinowych produkcji, całkowicie pomijając seriale debiutujące na Disney+. Marvel jednak nie zapomina o swoich streamingowych produkcjach i według plotek na D23 mamy poznać nowe szczegóły o szykowanych projektach. Możemy spodziewać się kolejnych informacji o Daredevil: Born Again, o czym poinformował Charlie Cox.

Daredevil: Born Again - serial będzie promowany na D23

Aktor miał okazję rozmawiać z redakcją The Cosmic Circus, gdzie potwierdził, że nowego serialu o Daredevilu nie zabraknie na D23, które odbędzie się od 9 do 11 sierpnia. Na wydarzeniu nie zabraknie Charliego Coxa, który ma pojawić się na panelu poświęconym nowościom z MCU.

Co więcej, aktor zdradził, że Daredevil: Born Again może być również promowany na New York Comic-Con, które odbędzie się między 17 a 20 października. Wygląda więc na to, że Marvel już wkrótce rozpocznie promocję swojego przyszłorocznego serialu.

Cox wspomniał również, że z niecierpliwością oczekuje rozpoczęcia zdjęć do drugiego sezonu Daredevil: Born Again, który jakiś czas temu został zapowiedziany. Prace na planie mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, ale konkretna data nie jest jeszcze znana.

