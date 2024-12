Powstanie Idiokracja 2? Luke Wilson zawsze przedstawia reżyserowi pomysły na sequel

Źródło: materiały prasowe

Idiokracja to komedia z 2006 roku, którą wyreżyserował Mike Judge. W głównych rolach wystąpili Luke Wilson, Dax Shepard, Maya Rudolph i Terry Crews. Choć ​​20th Century Fox wycofało produkcję z szerokiej dystrybucji, przez co zarobiła mniej niż 0,5 miliona dolarów, to nie przeszkodziło to tytułowi osiągnąć statusu kultowego.

Film nigdy nie doczekał się sequela. Jednak Luke Wilson w rozmowie z Business Insider przyznał, że zawsze przedstawia filmowcowi pomysły na kontynuację.

Och, zawsze dzwonię do Mike'a i mu o tym mówię. A on zawsze jest zajęty pracując nad scenariuszem. Ale zawsze mu mówię: co powiesz na mnie, Terry'ego Crewsa i Daxa Sheparda wracających do teraźniejszości? Zobaczylibyśmy, jak postać Terry'ego, Camacho, zostaje prezydentem, a postać Daxa prowadzi studio filmowe. Zawsze przedstawiam to Mike'owi. Rajcuje się tym.

Aktor dodał, że ta satyryczna komedia była prawdopodobnie największą niespodzianką w jego karierze, ponieważ do dziś jest uwielbiana przez wielu widzów.

Wydawało się, że to taki dziwny, zabawny film, a ja bardzo lubię Mike’a Judge’a i znałem go z Austin. Mike ma tak świetne, niekonwencjonalne poczucie humoru, więc uważałem, że wszystko było zabawne, ale nie wiedziałem, czy to się przełoży na film. A Fox tak naprawdę nie dał mu pieniędzy na efekty i scenografię.

Wilson powiedział też, że nigdy nie zapomni, gdy czytał LA Times przed premierą filmu i zobaczył małą reklamę z Idiokracją, ale wymieniono tylko trzy kina, w których miała być wyświetlana. Zadzwonił do Judge'a, który powiedział mu, że studio odrzuciło film.

Byłem załamany. Dlatego byłem tak zaskoczony, kiedy stał się popularny. To film, który najczęściej jest wymieniany w rozmowach. Nie tylko w czasie wyborów, ale przez lata. Jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ był czymś, czego nie można było negować, mimo że studio obniżyło koszty.

Idiokracja - fabuła

Przeciętniak nad przeciętniaki, szeregowy Joe Bowers i prostytutka Rita stają się szczurami doświadczalnymi eksperymentu wojskowego wskutek czego zostają poddani hibernacji. Z założenia hibernacja miała trwać rok, jednak wskutek wielu czynników Joe i Rita zasypiają na 500 lat. Budzą się po wielkiej lawinie śmieci w 2505 roku i odkrywają że są najmądrzejszymi istotami na Ziemi. [Opis dystrybutora]

