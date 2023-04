Daredevil: Born Again to 4. sezon serialu Netflixa? Showrunner zaskakuje

Źródło: Marvel/Disney+

Erik Oleson, były showrunner Daredevila, stwierdził że myśli o wersji Disney+ jak o 4. sezonie serialu Netflixa. Zobaczcie jego wypowiedź w rozmowie z portalem Screen Rant poniżej.

Daredevil to serial Netflixa, który pokochało wielu widzów. Nic dziwnego, że gdy Marvel zdecydował się wprowadzić tytułowego superbohatera do MCU, to zatrudnił aktorów ze starej produkcji, w tym odtwórcę głównej roli, Charliego Coxa. Choć ucieszyło to fanów pierwszej wersji, to wywołało też pytania, na ile te dwa tytuły będą ze sobą powiązane. A przede wszystkim, czy jest szansa na to, że serial Netflixa będzie kanonem w MCU.

Daredevil: Born Again jest jak 4. sezon serialu Netflixa?

Wygląda na to, że choć Marvel się z nim nie zgadza, to Erik Oleson uważa serial Daredevil: Born Again za 4. sezon produkcji Netflixa.

Trzymam za nich kciuki. [...] Naprawdę nie mam pojęcia, co planują. W naszym sezonie użyliśmy fragmentów Born Again. Wciąż nazywam go [Daredevil: Born Again - przyp. red.] 4. sezonem, ale oni [Marvel - przyp. red.] nalegają, że nim nie jest, więc zgodzę się z tym, co uważają.

Zobacz także:

Daredevil z MCU - figurka od Hot Toys