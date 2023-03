Daredevil: Born Again - Disney stworzy brutalny superbohaterski serial. Aktor obiecuje przemoc

Fot. Materiały prasowe

Vincent D'Onofrio, wcielający się w Kingpina, obiecał fanom, że Daredevil: Born Again dorówna serialowi Netflixa, jeśli chodzi o przemoc. Jego zdaniem reboot Disney+ będzie równie brutalny, co poprzednik.

Przypominamy, że Daredevil: Born Again to serial Disney+ o tytułowym superbohaterze z komiksów Marvela. Rolę ponownie zagra Charlie Cox, który wcielał się w postać w serialu Daredevil od Netflixa. Choć tytuł zadebiutuje dopiero wiosną 2024 roku, to bohater już pojawił się w innych produkcjach MCU, na przykład Mecenas She-Hulk.

Disney stworzy brutalny superbohaterski serial

Vincent D'Onofrio w rozmowie z Newsweek zdradził, że tak jak fani, bał się o reboot, ponieważ serial Netflixa był bardzo brutalny. Jednak z czasem zdał sobie sprawę, że nie ma o co się martwić.

Mnie też to martwiło, ponieważ serial Netflixa był taki ostry i brutalny, wiesz? Ale wtedy spojrzałem na to, co robi ostatnio Marvel, a także na kierunek, w jakim chcą iść. Wszystko, co mogę powiedzieć [...] to to, że jeśli spojrzycie na najbardziej brutalne rzeczy, które robi Marvel - jest kilka, ale są - to jest tam także miejsce dla nas.

Daredevil: Born Again - Vincent D'Onofrio o przemocy

Aktor wyjaśnił, czemu fani lubili przemoc w serialu Netflixa, a także obiecał, że nie zabraknie jej w produkcji Disney+.

Myślę, że jedną z rzeczy, które fani pokochali w oryginale, było to, że przemoc nie była tylko po to, by być. Czasami brutalność była zaskoczeniem, ale zawsze opierano ją na emocjonalnych rzeczach, którego przeżywał bohater Charliego, a także mój. [...] Damy wam to: zarówno przemoc emocjonalną, jak i fizyczną.

