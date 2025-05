Roman Polański odwiedził Uniwersytet Warszawski. Jego nowy film powstanie w Polsce

Stowarzyszenie Filmowców Polskich/YouTube/zrzut ekranu

W 2024 roku głośnym echem rozeszła się sprawa odwołanej wizyty Romana Polańskiego ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera. To studenci wyrazili sprzeciw takiemu spotkaniu z powodu ciążących na Polańskim oskarżeniach o przemoc seksualną. Reżyser ostatecznie odwołał to wydarzenie. To nie przeszkodziło mu w wizycie na Uniwersytecie Warszawskim, a także w spotkaniu z Maciejem Wróblem, wiceszefem resortu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkanie na UW miało związek z premierą nowej książki Polańskiego zatytułowanej Wokół ekstradycji Romana Polańskiego. Spór prawny czy cywilizacyjny. Podczas wydarzenia obecny był m.in. rektor uczelni Alojzy Nowak.

Spotkanie było absolutnie wyjątkowe, a to za sprawą osobistej obecność Wybitnego Reżysera Pana Romana Polańskiego, który przybył na zaproszenie organizatora spotkania prof. Lasocika - tak o spotkaniu pisała strona Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Spotkanie spotkało się z wielką falą krytyki w mediach społecznościowych, a użytkownicy są oburzeni przyjęciem Polańskiego z honorami zważywszy na jego kontrowersyjną przeszłość. Z kolei Maciej Wróbel w swoim wpisie na Facebooku poruszył kwestię osobistego spotkania z reżyserem. Jego słowa potwierdzają, że najnowsza produkcja Romańskiego będzie kręcona w Polsce.

Odwiedził mnie wyjątkowy gość. Mistrz Roman Polański opowiedział mi o swoich planach związanych z realizacją nowego filmu. Możemy być dumni, że artysta kolejny projekt realizować będzie w Polsce. Cieszę się, że mistrz złożył autograf na plakacie do swojego debiutu pełnometrażowego Nóż w wodzie. Plakat zdobi mój gabinet i przypomina mi nie tylko o wyjątkowej roli Romana Polańskiego w historii polskiego i światowego kina, ale przede wszystkim o moim Giżycku, gdzie w 1962 roku był kręcony.