Kto zabił rodziców Frodo Bagginsa? To mógł być Wasz ulubieniec [TEORIA]

fot. Warner Bros. Pictures

Od czasów filmowej trylogii Hobbita od Petera Jacksona, fanom świata J.R.R. Tolkiena pozostał tylko seans serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy oraz zwiedzanie go w ramach gier komputerowych. Po drodze wypuszczono również produkcję animowaną, ale nie okazała się sukcesem. Warner Bros. nie zamierza jednak spoczywać na laurach i już za kilka lat zobaczymy uzupełnienie wydarzeń z legendarnego Władcy Pierścieni w ramach Polowania na Golluma. Wiadomo, że historia ta opowie o pościgu Aragorna za tytułowym bohaterem, co działo się przed wydarzeniami z Drużyny pierścienia. Czy film potwierdzi jedną z najciekawszych teorii dotyczących tej postaci?

Kto zabił rodziców Frodo Bagginsa? [TEORIA]

Frodo Baggins, postać znana i lubiana. Ten, który nosił brzemię Jedynego Pierścienia i ostatecznie wniósł go do Góry Przeznaczenia, gdzie Sauron dokonał swojego żywota raz na dobre. Historia losów hobbita jest bardzo dobrze znana każdemu czytelnikowi i widzowi, ale warto cofnąć się do przeszłości i prześledzić losy jego rodziców. Nie bez powodu młodzieniaszka po raz pierwszy widzimy u boku Bilbo Bagginsa, swojego "wujka". Jego rodzice, Drogo i Primula Bagginsowie, zmarli w 2980 roku. Drogo, podobnie do wielu hobbitów, był znany z tego, że lubił sobie pojeść, co często robił u swojego teścia, Gorbadoka. Nie inaczej było tamtego pamiętnego wieczoru, gdy Drogo i Primula Bagginsowie odwiedzili swoją rodzinę, a w trakcie powrotu zdecydowali się na przepłynięcie rzeki Brandywiny. To jednak nigdy im się nie udało. W niewyjaśnionych okolicznościach oboje utonęli. Frodo miał wówczas 12 lat. Nikt nigdy nie poznał kulisów ich śmierci. W Hobbitonie krążyły dwie przeczące sobie wersje wydarzeń - Drogo ważył tak dużo, że łódź poszła na dno z powodu jego wagi lub jego małżonka wypchnęła go z łódki z jakiegoś powodu, lecz ten pociągnął ją za sobą.

fot. New Line Cinema

Istnieje jeszcze jedna teoria fanowska dotycząca wydarzeń z tamtego wieczoru nad Brandywiną. Mówi ona, iż prowodyrem "wypadku" był nie kto inny, jak Gollum. Z książek J.R.R. Tolkiena wiadomo, że po wydarzeniach z Hobbita, w trakcie których stracił Jedyny Pierścień na rzecz Bilbo Bagginsa, rozpoczął on poszukiwania "złodzieja". To było w 2944 roku, a zatem na wiele lat przed śmiercią rodziców Froda. Dopiero w okolicach 3017 roku został schwytany przez sługi ciemności i torturowany w Mordorze, gdzie zdradził miejsce pobytu Jedynego Pierścienia. Niewykluczone, że w trakcie tej wieloletniej przerwy, podczas której podróżował po Śródziemiu - m.in. Emyn Muil, Martwych Bagnach - próbował też odzyskać Pierścień na własną rękę, ale mu się to nie udało i doprowadził do morderstwa dwójki niewinnych osób. Wiedział bowiem, gdzie Bagginsa szukać i sam to później przekazał sługom Saurona.

To nie byłoby pierwsze morderstwo Golluma powiązane z wodą i przedstawicielami rasy hobbitów. W ten sam sposób wszedł w posiadanie Jedynego Pierścienia, gdy podczas wędkowania na łódce ze swoim przyjacielem, ten drugi odnalazł potężny artefakt, za co ostatecznie przypłacił życiem z rąk Smeagola. Trudno powiedzieć, czy nadchodzące widowisko kinowe zdecyduje się na potwierdzenie tej fanowskiej teorii, natomiast trzeba przyznać, że pod kątem historii świata i chronologii wydarzeń, nie można jej całkowicie wykluczyć. Byłby to też dodatkowy sposób na powiązanie historii Frodo i Smeagola.

