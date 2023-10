Daredevil: Born Again – nowe informacje o fabule. Popularny bohater Marvela miał zadebiutować w serialu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Daredevil: Born Again stał się ofiarą nowych zasad tworzenia seriali przez Marvela i studio podjęło decyzję o zrestartowaniu prac nad tą produkcją. The Hollywood Reporter ujawnił, że prezesi Marvela mieli zapoznać się z kilkoma pierwszymi odcinkami, które doprowadziły do zwolnienia scenarzystów i reżyserów. Od tego momentu w sieci pojawiają się nowe szczegóły dotyczące historii zawartej w serialu. Według najnowszych doniesień w Daredevil: Born Again miał pojawić się White Tiger.

Daredevil: Born Again - White Tiger miał pojawić się w serialu

Dobrze poinformowany w sprawach Marvela scooper CanWeGetSomeToast ujawnił, że pierwszym wątkiem w serialu miała być historia „The Trial of White Tiger”, będąca adaptacją jednego z komiksów.

Historia skupiłaby się na tym, że Matt Murdock przyjął Hectora Ayalę jako klienta po tym, jak mężczyzna zapobiegł napadu. Okazuje się, że napad, który powstrzymał, był w rzeczywistości dziełem skorumpowanych gliniarzy, którzy następnie próbowaliby uciszyć informatora, zanim ten stanąłby przed sądem. Jeden z funkcjonariuszy policji przypadkowo ginie w trakcie trwania procesu, a Hector zostaje uznany za jego zabójcę.

https://twitter.com/CanWeGetToast/status/1712937526954963434

Jakiś czas temu po sieci krążyły pogłoski, że Jenna Ortega miałaby wcielić się w Avę Ayalę, kolejne wcielenie White Tiger. Informacje podane przez CanWeGetSomeToast zdają się przeczyć, że bohaterka miała pojawić się w serialu.

Marvel zamierza zachować niektóre elementy nakręconych już odcinków Daredevil: Born Again, więc historia White Tiger może nadal pojawić się w serialu.

The Trial of White Tiger byłby prawdopodobnie oparty na komiksie The Trial of the Century wydanym pierwotnie w 1998 roku. Powieść graficzna została stworzona przez Briana Michaela Bendisa i Terry’ego Dodsona.