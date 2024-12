Ryan Reynolds woli być "architektem swojego zniszczenia" niż nie mieć żadnego wpływu na film

materiały prasowe

Popularny format Actors on Actors stworzony przez Variety pozwolił Ryanowi Reynoldsowi i Andrew Garfieldowi porozmawiać o swoich karierach, filmach i przemyśleniach. Obaj w 2024 roku mają na koncie udane filmy. Ryan Reynolds opowiedział m.in. o tym, że chce mieć teraz większy wpływ na tworzenie filmów. Nie chce mieć związanych rąk i przyjmować czyjejś wizji bez pytania. Woli zrobić samemu coś złego i przyjąć odpowiedzialność niż patrzeć, jak robi to ktoś inny i nie móc tego naprawić.

Wiele czasu spędziłem grając role, które były zniuansowane, rozbudowane, niespodziewane, różne i charakterystyczne i to w filmach, które były dobrze przyjmowane przez krytyków, ale już niekoniecznie publiczność. Pomyślałem: "Jeśli mam robić to dalej, to muszę wymyślić sposób, żeby trafić do jednych i drugich.

Aktor miał gorzkie przemyślenia co do procesu produkcyjnego niektórych filmów w Hollywood. Ciężko stwierdzić, czy miał na myśli jakiś konkretny. Można za to wykluczyć Deadpool & Wolverine, bo tam miał ogromny wpływ na to, czym ta produkcja ostatecznie się stała, co sam sobie niejednokrotnie chwalił.

Grałem w dużych filmach, znałem stawkę sukcesu, ale bolało mnie, że nie miałem na to żadnego wpływu. To okropne uczucie mieć coś do powiedzenia, gdy nie ma to znaczenia i nikt nie chce słuchać. A kiedy próbujesz coś powiedzieć na zasadzie: "Może przestańmy się skupiać na akcji, a zbliżmy się do bohaterów?" Albo: "Dlaczego wciskamy wszystkie pieniądze w efekty specjalne skoro moglibyśmy po prostu pisać scenariusz?" Takie uwagi są odrzucane. Jeśli to ma być słabe, to z mojego powodu. To moja odpowiedzialność. Ja chcę być architektem swojego zniszczenia. Nie chcę być pasażerem na pokładzie czyjegoś samolotu pikującego w dół.

