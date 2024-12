Marvel już planuje 3. sezon Daredevila? A to dopiero początek

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Reklama

Już wcześniej poinformowano fanów, że prace nad 2. sezonem serialu Daredevil: Born Again rozpoczną się na początku 2025 roku. Nowy raport The Cosmic Circus wskazuje jednak na to, że Marvel jeszcze bardziej wybiega w przyszłość. Zdaniem portalu studio już planuje 3. sezon.

Secret Wars Już teraz są omawiane pomysły na to, co czeka Daredevila po. Nie chodzi tylko o 3. sezon serialu, ale również o to, by pojawił się w kolejnych filmach MCU.

The Cosmic Circus nie zdradziło, o jakie filmy chodzi. Poinformowali jednak, że prawdopodobnie nie zobaczymy superbohatera w Avengers: Doomsday ze względu na to, jak ma skończyć się 1. sezon Born Again. Ponadto portal słyszał plotki o tym, że Jessica Henwick wróci jako Colleen Wing.

Oczywiście, raport The Cosmic Circus należy traktować z przymrużeniem oka. Na razie są to tylko plotki.

Premiera 1. sezonu Daredevil: Born Again odbędzie się 4 marca 2025 roku w Disney+. Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia: