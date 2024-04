Daredevil: Born Again - zakrwawiony Punisher w kostiumie na planie. Wspólna akcja z Murdockiem!

Marvel/Netflix

Reklama

Już wczoraj donosiliśmy Wam, że Jon Bernthal stawił się na planie serialu Daredevil: Born Again, w którym ponownie wcieli się w rolę Punishera. Choć aktor pracuje nad produkcją od kilku tygodni, do sieci dopiero teraz trafiają materiały dokumentujące jego wyczyny. Mamy już okazję zobaczyć nowe zdjęcia i wideo, na których ekranowy Frank Castle pozuje zakrwawiony i w swoim ikonicznym kostiumie; widzimy go również w ramach wspólnej akcji z Nieustraszonym.

Daredevil: Born Again - Punisher na planie

https://twitter.com/DDevilUpdates/status/1775428064471633956

https://twitter.com/SplashNews/status/1775418236923728219

https://twitter.com/SplashNews/status/1775429437112131778

Powyższe materiały potwierdzają, że Marvel zdecydował się na pokazanie w MCU stroju Punishera, na którym widnieje charakterystyczna czaszka. Przypomnijmy, że od jakiegoś czasu w sieci pojawiały się spekulacje, iż Dom Pomysłów może zmienić bądź zupełnie zrezygnować z ikonicznego symbolu antybohatera - wszystko przez liczne kontrowersje, które wzbudzał w ostatnich latach, m.in. będąc wykorzystywanym przez żołnierzy armii USA i policjantów, którzy umieszczali go na swoich mundurach czy pojazdach.

Marvel - najpotężniejsze postacie seriali superbohaterskich Netfliksa

35. Zhou Cheng – pracujący dla Madame Gao mistrz wschodnich sztuk walki, który był w stanie zmierzyć się z Iron Fistem. Bez dwóch zdań znalazłby się wyżej na liście, gdyby nie jego nieukrywana słabość do alkoholu.

Data premiery serialu Daredevil: Born Again nie jest znana. Według ostatnich spekulacji produkcja może zadebiutować na platformie Disney+ pod koniec 2025 bądź na początku 2026 roku.