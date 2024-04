Daredevil: Born Again - Jon Bernthal już na planie. Punisher powraca

fot. materiały prasowe

Jako że zdjęcia do serialu Daredevil: Born Again wciąż trwają, jakieś przecieki nadal trafiają do sieci. Jeden z fanów MCU spotkał na planie Jona Bernthala, który już od jakiegoś czasu tam pracuje, ponownie wcielając się w Punishera. Portal The Direct umieścił to zdjęcie na swoim Twitterze/X, wycinając wspomnianego fana. Jak widzimy, Punisher dalej będzie bić się ze zbirami, co odbija się na jego twarzy.

Daredevil: Born Again - Punisher na planie

https://twitter.com/MCU_Direct/status/1774544299079741477

Daredevil: Born Again - co wiemy o serialu?

O fabule tak naprawdę niewiele wiadomo. Charlie Cox powraca jako Daredevil, a Vincent D'Onofrio ponownie wciela się w Kingpina. Na ekranie powrócą też ulubione postacie z poprzedniego serialu o tym superbohaterze, czyli Karen Page i Foggy Nelson - będą grani przez tych samych aktorów.

Pierwotnie serial miał być czymś innym w stylu procedurala, łącząc prace superbohatera z zajęciem prawnika. W stylu seriali sądowych czy produkcji typu Agenci NCIS. Szef MCU Kevin Feige nie był zadowolony z tej wizji i kompletnie ją zmieniono, wymienając ekipę kreatywną. Wówczas podjęto decyzję, że seriale Marvela produkowane dla Netflixa na czele z Daredevilem z 2015 roku są częścią MCU, więc nowa produkcja będzie kontynuacją tamtej historii.

Daredevil: Born Again - data premiery serialu nie jest znana.