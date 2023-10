Born Again - to w tym momencie Murdock miał zmienić się w Daredevila. W tle wątek Punishera

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Netflix/Marvel

Reklama

W zeszłym tygodniu w sieci pojawiły się niepokojące doniesienia na temat serialu Daredevil: Born Again. Z informacji, do których dotarł Hollywood Reporter, wynika, że włodarze Marvela po zobaczeniu już nakręconego materiału mieli nie być zadowoleni i zdecydować się na zwolnienie reżyserów i scenarzystów. Z tego samego raportu dowiedzieliśmy się, że Matt Murdock miał zmienić się w Nieustraszonego dopiero w 4. odcinku - teraz najprawdopodobniej wiemy już, o jaką sekwencję chodziło.

Nowe rewelacje przedstawia całkiem dobrze poinformowany w świecie produkcji superbohaterskich scooper CanWeGetSomeToast. To on kilkanaście dni temu ujawnił, że pierwszym dużym wątkiem produkcji miał być proces Hectora Ayali aka White Tigera, który został oskarżony o zabójstwo jednego ze skorumpowanych funkcjonariuszy policji. Teraz scooper rozwija swoje poprzednie doniesienia:

Matt śledził ocalałego gliniarza, aby dotrzeć do "informatora" jako świadka w procesie Hectora. Po odnalezieniu "informatora" Matt staje w jego obronie. Skorumpowani policjanci są zaskoczeni, gdy on na nich czeka. Nie obchodzi ich, że jest prawnikiem osoby, którą chcą zabić, i zaczynają go bić. Aż do momentu, gdy ktoś wyciąga broń, a Matt uwalnia diabła... Później zauważa czaszkę Punishera na stroju jednego z pobitych policjantów, co otwiera następny wątek.

W sieci pojawiają się także doniesienia, pochodzące jednak z niepewnych źródeł, że w trakcie prac nad zmianami w Born Again Marvel Studios może całkowicie zrezygnować z wątku czaszki Punishera.

Marvel i Netflix - najpotężniejsze postacie seriali superbohaterskich