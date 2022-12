Daredevil: Born Again - serial nie będzie tak krwawy jak wersja Netflixa? Charlie Cox zabrał głos

Disney+

Daredevil w 2015 roku zadebiutował na platformie Netflix, a widzowie przez 3. sezony mogli cieszyć się przygodami tego bohatera w wykonaniu Charlie'ego Coxa. Ostatecznie produkcję zakończono, ale zaczęto zastanawiać się, czy jest szansa pojawienia się tego samego aktora w tej samej roli już w ramach pełnoprawnego Kinowego Uniwersum Marvela. Tak też się stało i zobaczyliśmy Matta Murdocka na chwilę w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu, a potem też jako Daredevil pojawił się w serialu Mecenas She-Hulk. Niedawno zapowiedziano też powstanie nowego serialu zatytułowanego Daredevil: Born Again, który ma liczyć 18 odcinków i trafi na platformę Disney+.

Matt Corman i Chris Ord są producentami i scenarzystami serialu. Charlie Cox powtórzy swoją rolę, chociaż będzie to raczej inna wersja od tej, którą pamiętają fani produkcji dostępnej kiedyś na platformie Netflix. Aktor udzielił nowego wywiadu, w którym zdradził kilka szczegółów.

Powiedzieli mi, że będziemy kręcić w 2023 roku. Powiedziałem: "Świetnie, kiedy?" A oni na to, że cały 2023 rok. Zaczynamy więc kręcić w lutym, a kończymy w grudniu.

Cox powiedział NME, że nie może doczekać się zagrania nowej wersji Matta Murdocka.

To musi być reinkarnacja, musi być inna, bo inaczej po co to robić? (...) Moim zdaniem ta postać działa najlepiej, gdy jest nastawiona na nieco bardziej dojrzałą publiczność. Moja intuicja podpowiada mi, że na Disney+ serial dalej będzie mroczny, ale prawdopodobnie nie będzie tak krwawy.

Warto jednak zaznaczyć, że Cox nie dostał jeszcze żadnych szczegółów dotyczących serialu, jak również nie otrzymał scenariusza. Nie wie zatem, czego będzie dotyczyć produkcja. Premiery produkcji możemy spodziewać się jednak w 2024 roku, biorąc pod uwagę zakończenie zdjęć w grudniu 2023 roku. Oprócz Coxa w obsadzie są także Vincent D’Onofrio, Michael Gandolfini, Sandrine Holt i Margarita Levieva.

Marvel/Disney+