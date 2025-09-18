Daredevil: Odrodzenie dostanie 3. sezon. Zdjęcia ruszą w przyszłym roku

Marvel

Brad Winderbaum, szef działu streamingu, telewizji i animacji w Marvel Studios, potwierdził w wywiadzie dla IGN odnowienie serii o Daredevilu, rozwiewając wcześniejsze wątpliwości dotyczące tego, czy produkcja zakończy się po drugim sezonie.

Jeśli chodzi o Daredevila, to tak, mamy zielone światło na sezon 3 i zaczynamy zdjęcia w przyszłym roku.

Czy trzeci sezon zaspokoi fanów Diabła z Hell's Kitchen?

Potwierdzenie, że Daredevil: Odrodzenie doczeka się trzeciego sezonu, z pewnością przyniesie ulgę fanom, którzy byli zdezorientowani niedawną wypowiedzią Charliego Coxa. Aktor błędnie nazwał nadchodzący drugi sezon „ostatnim”, zanim Vincent D’Onofrio zasugerował, że wciąż istnieje „duża szansa” na więcej.

Drugi sezon, którego premiera zaplanowana jest na początek 2026 roku, będzie pierwszym w pełni napisanym z myślą o nowej tożsamości serialu. Fani liczą, że zapewni on spójniejszy klimat i częstsze pojawianie się dawnych postaci, takich jak Karen Page (Deborah Ann Woll) czy Bullseye (Wilson Bethel).