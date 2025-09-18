Daredevil: Odrodzenie dostanie 3. sezon. Zdjęcia ruszą w przyszłym roku
Brad Winderbaum, szef działu serialowego Marvela powiedział, że trzeci sezon Daredevila: Odrodzenie powstanie. Jest to rozwianie wątpliwości, jakie fani mogli mieć po wypowiedziach aktorów.
Brad Winderbaum, szef działu streamingu, telewizji i animacji w Marvel Studios, potwierdził w wywiadzie dla IGN odnowienie serii o Daredevilu, rozwiewając wcześniejsze wątpliwości dotyczące tego, czy produkcja zakończy się po drugim sezonie.
Czy trzeci sezon zaspokoi fanów Diabła z Hell's Kitchen?
Potwierdzenie, że Daredevil: Odrodzenie doczeka się trzeciego sezonu, z pewnością przyniesie ulgę fanom, którzy byli zdezorientowani niedawną wypowiedzią Charliego Coxa. Aktor błędnie nazwał nadchodzący drugi sezon „ostatnim”, zanim Vincent D’Onofrio zasugerował, że wciąż istnieje „duża szansa” na więcej.
Drugi sezon, którego premiera zaplanowana jest na początek 2026 roku, będzie pierwszym w pełni napisanym z myślą o nowej tożsamości serialu. Fani liczą, że zapewni on spójniejszy klimat i częstsze pojawianie się dawnych postaci, takich jak Karen Page (Deborah Ann Woll) czy Bullseye (Wilson Bethel).
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
16
wrz
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
17
wrz
Wiara
18
wrz
Dying Light: The Beast
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1978, kończy 47 lat