Daredevil: Born Again – ten bohater może pojawić się w kilku wersjach. Czegoś takiego w MCU jeszcze nie było

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Netflix

Reklama

Prace nad Daredevil: Born Again rozpoczęły się niemal od zera. Marvel zamierza zachować niektóre elementy przy pracach nad nową wersją serialu, które ruszą po zakończeniu strajku aktorów. Jednym z nich może być wprowadzenie White Tiger, czyli nowego superbohatera dla MCU. Plotki o tej postaci pojawiły się już dawno, ale dopiero teraz ujawniono, że twórcy planowali zaprezentować widzom kilka wersji tego bohatera.

Daredevil: Born Again - ile wersji White Tiger zobaczymy w serialu?

Scooper CanWeGetSomeToast ujawnił, że w Daredevil: Born Again ma pojawić się kilka postaci, które będą White Tigerem. W komiksach pierwszym superbohaterem noszącym ten przydomek był Hector Ayala, a jego schedę kontynuowała siostra, Ava Ayala, a także siostrzenica, Angela Del Toro.

https://twitter.com/CanWeGetToast/status/1716606787569246639

Superbohater miał pojawić się w serialu w pierwszych odcinkach, więc ekranizacja komiksu The Trial of White Tiger może zostać zachowana. CanWeGetSomeToast twierdzi, że historia zostanie wzięta pod uwagę i uwzględniona przy pisaniu nowych scenariuszy. Byłby więc to pierwszy przypadek w MCU, w którym kilka postaci wcielałoby się w tego samego superbohatera, nie będąc po prostu wariantami z innych światów.

Nie jest jasne, ile dokładnie White Tigerów pojawi się w Daredevil: Born Again, jeżeli Marvel zdecyduje się zachować tę postać. Według wcześniejszych doniesień w Avę Ayalę miała wcielić się Jenna Ortega. Nie wiadomo jednak, czy aktorka kiedykolwiek była zaangażowana w produkcję tego serialu.