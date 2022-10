Daredevil: Born Again - Wilson Fisk zostanie burmistrzem Nowego Jorku? Plotki o fabule

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Daredevil: Born Again to solowy serial o losach tytułowego bohatera. Charlie Cox powraca w produkcji do roli mściciela z Hell's Kitchen po tym jak skasowano produkcję Netflixa z jego udziałem. Wróci także Vincent D'Onofrio jako Kingpin. Nowy serial wchodzi w skład MCU.

Na ten moment nie wiadomo, o czym będzie fabuła produkcji, która składać się będzie z 18. odcinków w pierwszym sezonie. Nowa plotka sugeruje jednak, że zobaczymy częściowo adaptację komiksów, w których Wilson Fisk kandydował na burmistrza Nowego Jorku. Dziennikarz Daniel Richtman, znany też jako DanielRPK, podał na swoich portalach społecznościowych informacje o castingach. Disney+ poszukuje obecnie między innymi członków kampanii, którzy pracowaliby z Fiskiem nad politycznym sukcesem w Nowym Jorku. W komiksach Marvela Kingpin wygrał wybory w Daredevil #28 z 2017 roku od Charlesa Soule'a.

Pomimo bycia powszechnie znanym przestępcą, Fisk wykorzystał swoje zasoby, aby pomóc ludziom podczas wydarzeń z Tajnego Imperium. Fisk nie robił tego oczywiście z dobroci serca, ale chcąc zdobyć przychylność mieszkańców Nowego Jorku, a potem przejąć władzę nad miastem, co ostatecznie mu się udało. Czy ta część komiksowej fabuły faktycznie zostanie zaadaptowana w serialu? Na ten moment musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na oficjalne doniesienia.