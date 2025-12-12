placeholder
Reklama
placeholder

Avatar poczeka. Cameron jest tak zakochany w tym filmie, że chciałby pomóc przy sequelu

James Cameron podczas swojego pobytu w Japonii pochwalił film Godzilla Minus One, a szczególnie sposób, w jaki twórca Takashi Yamazaki wykorzystał efekty specjalne jako narzędzie do opowiadania historii. Następnie twórca Avatara zaoferował swoją pomoc przy nakręceniu sequela.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  James Cameron 
godzilla minus zero avatar Godzilla Minus One
3. Godzilla Minus One (98%, 98%) fot. materiały prasowe
Reklama

Takashi Yamazaki wcześniej tego samego dnia był już na planie kontynuacji, zatytułowanej Godzilla Minus Zero. Musiał się jednak spieszyć, by zdążyć na spotkanie z Jamesem Cameronem. Twórca Avatara przyznał, że to dla niego wielki zaszczyt. Następnie zaoferował swoją pomoc przy nakręceniu sequelu – ​​jeśli Yamazaki „zostanie trochę w tyle” z produkcją, nie będzie miał nic przeciwko temu, by przejść i wesprzeć go przy drugorzędnych pracach. Yamazaki zaczął się jednak śmiać, że jeśli to zrobi, zabierze mu pracę. Ich pełną wymianę zdań znajdziecie poniżej: 

James Cameron: Czy wszyscy wiedzą, że pracujesz nad Godzilą Minus Two? [Two w kontekście, że to druga część. Oficjalny tytuł to jednak Godzilla Minus Zero - przyp. red.]. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć ten film. Yamazaki przyszedł tu prosto z planu. Zakończył wcześniej zdjęcia, żeby tu być, więc czuję się zaszczycony tym wyróżnieniem. I zaproponowałem, że jeśli zostanie trochę w tyle, mogę przyjechać i zorganizować jakiś drugi zespół.

Takashi Yamazaki: Jeśli to zrobisz, zabierzesz mi pracę.

James Cameron: Jestem pewien, że masz wszystko pod kontrolą.

Oczywiście, realistycznie rzecz biorąc, są na to małe szanse. Takashi Yamazaki pracuje pełną parą, by dostarczyć nam sequel Godzilla Minus One, a James Cameron ma masę własnych projektów. Właśnie do kin ma wejść Avatar: Ogień i popiół. Reżyser ma już zaplanowane kolejne części, jednak wyniki kasowe trójki zdecydują o tym, czy będzie miał szansę je nakręcić. Poza tym Cameron planuje jeszcze wrócić do uniwersum Terminatora i zapowiadał ekranizację książki swojego przyjaciela. Co nie zmienia faktu, że czeka z niecierpliwością na premierę Godzilla Minus Zero.

Źródło: Screen Rant

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  James Cameron 
godzilla minus zero avatar Godzilla Minus One
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
Godzilla Minus Zero Dramat
2025
Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz w kinie Avatar: Ogień i Popiół Przygodowy

7,7

2023
Godzilla Minus One
Oglądaj TERAZ Godzilla Minus One Horror
Powiązane osoby

Najnowsze

1 The Dropout
-

Nowy serial kryminalny Prime Video na podstawie bestsellerowej książki. Seyfried w roli głównej

2 Wolverine - Logan
-
Spoilery

Co czeka Wolverine'a w Avengers: Doomsday? Tajemnicze wpisy zapowiadają "krzyki fanów"

3 Ród Smoka - sezon 3
-

HBO Max 2026 - zapowiedź. Wojna w Westeros, powrót Euforii i nowe urywki serialu DCU

4 Supergirl
-

Analiza zwiastuna Supergirl i lista easter eggów. Krytyka za podobieństwo do Strażników Galaktyki w sieci

5 Daredevil
-

Daredevil od Netfliksa czy jednak Disney+? Showrunner wskazuje przewagę jednego z seriali

6 Diablo IV: Lord of Hatred
-

Diablo IV: Lord of Hatred zapowiedziane! Paladyn powraca do Sanktuarium

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e11

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e20

SpongeBob Kanciastoporty

s16e21

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e239

Moda na sukces

s33e11

The Graham Norton Show

s42e333

Ridiculousness

s42e331

Ridiculousness

s42e332

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Regina Hall
Regina Hall

ur. 1970, kończy 55 lat

Piotr Witkowski
Piotr Witkowski

ur. 1988, kończy 37 lat

Jennifer Connelly
Jennifer Connelly

ur. 1970, kończy 55 lat

Magdalena Boczarska
Magdalena Boczarska

ur. 1978, kończy 47 lat

Mayim Bialik
Mayim Bialik

ur. 1975, kończy 50 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

4

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

8

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

9

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

10

Na sygnale: streszczenie odcinków 805-809. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV