Daredevil - showrunnerzy serialu Netfliksa o produkcji Disney+. "Boisz się spadku poziomu?"

Marvel/Netflix

Daredevil dostanie serial na Disney+ - ta wiadomość dziś w nocy spadła na nas jak grom z jasnego nieba, nawet jeśli w ostatnim czasie dostawaliśmy coraz więcej sygnałów (z debiutem Matta Murdocka i Wilsona Fiska w MCU na czele), że coś w tej sprawie jest na rzeczy. Wciąż nie jest jasne, o jakim właściwie projekcie mówimy; Hollywood Reporter sugeruje, że nowa odsłona ekranowej historii Nieustraszonego może być po prostu kontynuacją sezonów, które zobaczyliśmy w serialu platformy Netflix.

Głos na ten temat zdążyli już zabrać showrunnerzy netfliksowego Daredevila, Erik Oleson (sezon 3.) i Steven S. DeKnight (sezon 1.). Jak informowaliśmy Was wcześniej, pierwszy z nich odniósł się do projektu Disney+ w następujących słowach:

Jestem podekscytowany faktem, że Daredevil nadal żyje! Najlepsza obsada i najlepsi fani wszech czasów!

Nieco więcej do powiedzenia miał DeKnight:

Osobiście nie mogę się doczekać kolejnego rozdziału w życiu Daredevila i życzę każdemu zaangażowanemu w to przedsięwzięcie wszystkiego, co najlepsze!

Jeden z użytkowników Twittera postanowił jednak zapytać DeKnighta o to, czy nie boi się on spadku poziomu po przejściu Matta Murdocka do MCU. Showrunner odparł:

Ani trochę! Jako długoletni fan tej postaci mogę powiedzieć, że mam nadzieję, iż to (Daredevil na Disney+ - przyp. aut.) będzie nawet LEPSZE niż to, co zrobiliśmy z Netfliksem. Bóg jeden wie, ale oni będą mieli o wiele, wiele większy budżet.

A jakie są Wasze potencjalne obawy co do nowego Daredevila w wersji serialowej?

