Daredevil mógł otrzymać grę na PS2. i Xboksa. Gameplay z niewypuszczonej nigdy produkcji trafił do sieci

fot. Marvel

Obecnie ogromną popularnością cieszy się Marvel's Spider-Man 2 na PS5, ale niemal 20 lat temu mogliśmy otrzymać grę akcji z innym superbohaterem Marvela działającym na terenie Nowego Jorku, Daredevilem. Studio 5,000 Ft. pracowało nad produkcją z podtytułem Man Without Fear, w której gracze wcieliliby się w tego herosa i stanęli do walki z przestępczością. Teraz, po latach, do sieci wyciekło wideo przedstawiające gameplay.

Materiał, który opublikowano na kanale Hidden Palace w serwisie YouTube, ma pochodzić z dość zaawansowanej wersji gry z 22 marca 2004 roku. Widzimy w nim między innymi, jak Daredevil rozprawia się ze złoczyńcami, w tym z Elektrą i Wilsonem Fiskiem.

Ostatecznie Daredevil: Man Without Fear zostało skasowane i nigdy nie trafiło na rynek. Dlaczego? Marvel miał nie dać grze zielonego światła z uwagi na zmiany, które wprowadzono po rekomendacjach Sony. Te miały być bowiem zbyt odległe od tego, co początkowo planowali zrealizować twórcy i co zostało przedstawione włodarzom Domu Pomysłów.